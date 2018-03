Una victoria que recordaría tiempos mejores

Google Plus

El desafío marcado en rojo está ahí, el Levante buscará en Girona no sólo alejarse de sus inmediatos perseguidores, pues una victoria en Montilivi situaría al equipo que actualmente dirige Paco López a nueve puntos del descenso y más teniendo en cuenta que en las próximas jornadas rivales directos como son la UD Las Palmas o el propio Málaga CF visitarán el Ciutat de València, sino también conseguir la tercera victoria seguida de un equipo que parece haber despertado ya de su particular pesadilla, por lo que los valencianos tratarán de extender esa racha que se mantiene desde que el ex jugador granota Paco López está sentado en el banquillo de los de Orriols.

Inmersos en una gran mediocridad a lo largo de toda la temporada con el anterior técnico, pues con Muñiz se encadenó hasta tres meses sin conocer victoria alguna en la competición liguera, podríamos decir que la llegada de Paco López a Valencia está marcada por la agitación. El Levante prospera, coge aire, el descenso se aleja con el paso de las semanas, el futuro ya no es tan oscuro, los levantinistas miran con otros ojos a un equipo que encadenó demasiado tiempo desilusionando a una afición que añora tiempos mejores.

El reto es mayor aún sabiendo que el conjunto que dirige Pablo Machín lleva desde el cuatro de diciembre sin perder partido alguno en Montilivi, o lo que es lo mismo, contando por victorias los encuentros ante una afición ilusionada por un equipo que ha hecho las cosas bien desde principio de temporada y que sueña con clasificarse a competiciones europeas. El Levante no logra tres victorias seguidas, siempre en la máxima categoría, desde el arranque de la 12-13, cuando al mando de Juan Ignacio Martínez los valencianos pasearon los colores azul y grana por el viejo continente europeo.

Regresando al pasado para recordar la figura de posiblemente el mejor entrenador de la historia reciente del Levante UD, tras clasificarse a la UEL después de una temporada histórica en la que el equipo puso la guinda al pastel ganando por 3 a 1 a todo un Athletic Club, Juan Ignacio Martínez se disponía a disputar su segunda campaña al mando del conjunto de Orriols. Todo empezó en una matinal mañana repleta de simbolismo en el Ciutat de València en el derbi de la capital del Turia. Munúa puso el cuero en acción desde la portería y Martins hizo el resto, el Levante rompía una racha negativa contra el Valencia que se extendía cinco largos años y por otra parte abría otra positiva pues tras el gol de Martins el Levante no conoce derrota en su feudo ante su máximo rival. El delantero nigeriano emergió de la nada para colarse entre Rami y Víctor Ruíz y colar el balón en la portería de un Guaita que no pudo hacer nada ante el torbellino africano.

Una semana mas tarde Míchel asumía los galones para en los instantes finales derrotar a un Getafe que desde el principio se conformó con un punto que estuvo a nada de lograr. El partido en el Coliseum llegaba a su fin, moría con el paso de las jugadas, hasta que Míchel con un tiro desde lejana distancia sorprendía a Moyà, por aquel entonces meta del conjunto azulón. El media punta saltó del banquillo a falta de un poco mas de quince minutos para que el árbitro dictara sentencia y le bastó para que el Levante se llevara los tres puntos de su visita a Madrid. El reloj se agotaba con los minutos para Levante y Getafe hasta que Míchel con un disparo envenenado sometió a su rival en su propia casa, los valencianos lograban su segunda victoria seguida.

La siguiente víctima fue el Granada. Martins volaba sobre el césped del Ciutat ante el atónito gesto de un Toño con la mirada perdida. El meta sufrió en primera persona a un atacante que ante la sorpresa de todos no tardaría en bajarse del barco y marcharse a la MLS. Pedro Ríos redondeó el tercer triunfo en la competición liguera que, en realidad, se convertía en el cuarto si contamos el duelo ante el Twente que ejercició como prólogo al duelo ante el equipo nazarí. El líder de la Eredivisie cayó con estrépito en Orriols en un partido en el que Pedro Ríos brilló con luz propia. La pregunta está en el aire, ¿podrá Paco López seguir la estela de Juan Ignacio Martínez?.