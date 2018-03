Sin victorias ante el Villarreal desde hace tres temporadas

Google Plus

Este fin de semana, y tras el parón liguero por partidos de la selección, se afronta nuevamente una jornada en Primera División, en este caso se trata de la trigésima jornada. El domingo, a las 18:30 horas, en La Rosaleda se enfrentarán el Málaga CF y el Villarreal CF que será dirigido por el árbitro catalán Álvarez Izquierdo.

Si tenemos en cuenta los antecedentes históricos de resultados, cabe destacar que el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Primera División fue en la temporada 2000/2001 en encuentro disputado en La Rosaleda, con resultado de 2-1 a favor de los malaguistas, doblete del panameño Dely Valdés (precisamente actual entrenador del filial malaguista) y por parte de los visitantes de Cravioveani de penalti.

El Málaga no consigue ganar en casa al submarino amarillo desde la temporada 2013/2014, donde logró el resultado de 2-0 con goles de Roque Santa Cruz y Darder. En la temporada 2014/2015, el partido finalizó con un empate y en las últimas dos temporadas se logró la victoria por parte del Villarreal (0-1 y 0-2) con gol en el primer partido de Tissone en propia puerta, y en el caso del segundo partido de Jaume Costa y Sansone. En esta temporada, en la primera vuelta disputada en el Estadio de El Madrigal, el submarino amarillo logró la victoria por 2-0 con doblete de Sansone. La mayor victoria del equipo blanquiazul conseguida en Liga ha sido por el resultado de 2-0 en dos ocasiones, mientras que por parte del los amarillos igualmente ha sido por resultado de 0-2 en dos ocasiones, idéntico resultado.

Si tenemos en cuenta todos los enfrentamientos acontecidos a lo largo de la historia entre estos dos equipos, han disputado un total de treinta y un partidos con nueve victorias de Málaga CF, diez empates y doce victorias del Villarreal CF. Entre estos enfrentamiento, cabe destacar que jugaron dos partidos correspondiente a la final de la Copa Intertoto, gracias al cual el equipo blanquiazul tras ganar la eliminatorio logró acceder a competición europea. El Málaga CF ha logrado un total treinta y un goles a favor y treinta y siete goles en contra en todos estos enfrentamientos históricos.

De cara a este partido, y teniendo en cuenta la situación clasificatoria de uno y otro equipo y a la confección de la plantilla, el equipo visitante es favorito para lograr la victoria debido tanto a su calidad como necesidad de lograr la victoria para seguir luchando para competición europea, mientras que los malaguistas únicamente están a la espera de certificar el descenso matemático de categoría. Se reencontrarán en su antiguo estadio por primera vez Pablo Fornals, del que se espera un recibimiento hostil por parte de la grada. Igualmente habrá ex malaguistas como Samu Castillejo, Sergio Asenjo y Javi Calleja, entrenador que ha declarado acerca del equipo blanquiazul que "no me gusta verlos sufrir y verlos en la situación en la que están".