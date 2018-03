Miguel Ángel Dongil: "Quiero que sea un partido en el que nosotros mandemos"

Google Plus

El Juvenil A del Rayo Vallecano tiene ante sí el duelo más vital e importante de la temporada. Horas antes de que el primer equipo reciba al Cádiz, ellos reciben en la Ciudad Deportiva a las 11:00 horas del mismo domingo al otro candidato al título de la División de Honor -competición que ahora lideran los franjirrojos-, el Real Madrid. Ambos conjuntos se enfrentarán en un duelo directo en el que si los del conjunto de la franja ganan, serán campeones de su Liga.

Sensaciones del técnico

Ante la importancia que está tomando esta categoría en las oficinas del club rayista y en la afición, los medios oficiales han entrevistado a Miguel Ángel Dongil, técnico de este equipo revelación. Así de contundente se mostraba el preparador: "Al final decir que es un partido más sería mentir. Es un partido más, pero nos quedan dos. Ya no quedan tantos, nos quedan dos finales. Además contra un gran rival que está peleando por lo mismo que nosotros. Este es un partido que yo espero que sea bonito, sobre todo para la gente de fuera, que sea competido y que nosotros demostremos lo que sabemos hacer."

Se le preguntó también acerca de cómo se encontraba el equipo ante un partido tan importante: "Nosotros estamos bien, el equipo está trabajando como siempre. Es más, a medida que nos hemos visto más arriba, y que el equipo está peleando por cosas tan bonitas, el equipo está rindiendo mejor. Eso es digno de admirar. Creo que estamos bien y que estamos más que preparados." Destacando el trabajo de su equipo y la confianza que tienen sus jugadores.

El técnico también ha mostrado cómo le gustaría que transcurriera el partido si tan sólo de él dependiera: "Me gustaría ver un partido en el que nosotros estamos en casa, estamos en nuestro campo, con nuestra gente, en el que nosotros mandemos. Quiero que en el partido nosotros mandemos y tengamos las ocasiones, y sobre todo que compitamos como estamos haciendo habitualmente."

Pero ante un rival tan fuerte y con tanto talento, Dongil tiene muy claro cuál va a ser la clave del partido: "Ser nosotros yo creo que es la clave. Que no salgamos más activos de lo normal ni menos. Que salgamos como siempre, con ganas de hacer las cosas bien. Y si nosotros salimos con esa actitud, seguro que estaremos más cerca de ganar que si hacemos cosas a las que no estamos acostumbrados."

Jugadores del Juvenil A celebrando un gol | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

El papel de los suplentes o de jugadores de las categorías inferiores también es muy importante para el técnico. Respecto a esto ha afirmado: "Los que juegan son once. Pero hay mucha gente detrás, los que no juegan, los que están sin convocar, los que están lesionados, como Vallinot, que se ha lesionado ahora. Hay muchos chicos que nos han ayudado del B, del C, Cadetes incluso. Los técnicos del club, todos están volcados, y por todos ellos, por toda la gente del Rayo, que van a venir a vernos y van a apoyarnos. Por todos ellos, nosotros tenemos que dar un poquito más de lo que damos siempre." De esta forma quiere agradecer todo el apoyo que les está mostrando la entidad.