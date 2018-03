U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo y en directo online en LaLiga 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 30ª jornada de LaLiga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 18:30 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido U.D Las Palmas vs Real Madrid. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre Las Palmas y el Real Madrid se produjo en la presente temporada, concretamente el cinco de noviembre de 2017. Se vivió un gran partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con una gran primera parte, con Isco llevando la batuta del partido. A pesar del gran inicio, el gol tardó en llegar y no fue hasta el minuto 41 cuando Casemiro cabeceó al fondo de la red un balón colgado al área por Marco Asensio. Tras el descanso, el Real Madrid salió con la dinámica cambiada e incrementó la velocidad de su juego. En la segunda parte Marco Asensio anotó un auténtico golazo por la escuadra con un potente disparo desde fuera del área. Minutos más tarde, Isco pondría el 3-0 final en el luminoso, un marcador que podría haber sido bastante más abultado viendo el juego blanco en el segundo tiempo.

Pablo González Fuertes | Foto: LFP

Para el partido U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo el arbitro designado ha sido Pablo González Fuertes, perteneciente al comité de árbitros asturiano. Es nuevo en primera división, ya que tras cinco temporadas arbitrando en la segunda categoría, ha conseguido la presente temporada el ascenso a la Primera División Española. Pablo González ya ha arbitrado a estos equipos anteriormente. A Las Palmas lo hizo en el partido ante el Athletic Club y ante la Real Sociedad. Por la otra parte, al Real Madrid solo le ha arbitrado en una ocasión y fue en Copa del Rey ante el Fuenlabrada.

Estadio Gran Canaria | Foto: U.D Las Palmas

El partido U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo, tendrá lugar en el Estadio Gran Canaria. El feudo canario se sitúa en la calle Fondos del Segura en Las Palmas de Gran Canaria y tiene una capacidad para albergar un total de 32.400 espectadores. Fue inaugurado el ocho de mayo de 2003 con un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Anderlecht, que acabó 2-1 a favor de los canarios.

Ximo Navarro en rueda de prensa | Foto: www.udlaspalmas.es

En Las Palmas ha habido tres jugadores que han hablado en rueda de prensa respecto al partido del sábado. Los tres jugadores estaban en la misma línea asegurando que el Real Madrid “es mucho mejor que nosotros”. Ximo Navarro aseguró que deberán hacer un gran partido y estar muy bien en defensa "Para ganar al Madrid hemos de hacer un partido perfecto", recalcó en rueda de prensa Ximo Navarro. "Debemos estar bien en ataque, aprovechar la ocasión que tengamos y estar muy fuertes en defensa". El central Alejando Gálvez, ante la dificultad que entraña un rival como el Madrid, descartaría cualquier resultado por anticipado: “Nuestra idea es salir a ganar, sea el Madrid, el Levante la próxima semana o el Deportivo la semana pasada. A lo mejor ese punto contra el Madrid al final de temporada nos puede venir muy bien, pero nuestra idea tiene que seguir siendo conseguir los tres puntos”.

El Real Madrid llega al enfrentamiento con un Zidane que ha asegurado en rueda de prensa que quiere continuar en el Real Madrid en la siguiente temporada y además ha comunicado que Sergio Ramos e Isco no viajarán con el equipo debido a unas pequeñas molestias. La baja del malagueño viene tras una semana donde ha sido noticia en todo el mundo gracias a su Hat-Trick en la victoria de España a Argentina por 6-1.

Marco Asensio | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Atentos en el partido U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo a: Marco Asensio, jugador del Real Madrid. El joven balear, está volviendo a mostrar su gran calidad en el terreno de juego. Zidane está confiando en Marco y él le está devolviendo esa confianza con grandes actuaciones. Incluso con la camiseta de España ha rendido perfectamente los minutos que ha disputado ante Alemania y Argentina. Con la ausencia de Cristiano e Isco en Las Palmas, Asensio es un claro candidato a comenzar el encuentro como titular.

Jonathan Calleri | Foto: LaLiga

Atentos en el partido U.D Las Palmas vs Real Madrid en vivo a: Jonathan Calleri y Chichizola, jugadores de la U.D Las Palmas. El joven delantero de 26 años es el actual pichichi del equipo, cuajando grandes actuaciones en el área rival y poniendo en apuros a los porteros. Chichizola por su parte está en muy buen momento de forma y es gracias a él el hecho de que el equipo canario no haya recibido más goles en las últimas jornadas. Las Palmas se tendrá que encomendar a estos dos grandes jugadores.

Zinedine Zidane | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Zinedine Zidane ha salido a rueda de prensa para hablar del momento actual por el que pasa su club y para analizar el partido ante Las Palmas. El técnico francés ha asegurado que saben que se enfrentan a un equipo que está en una situación difícil, pero a pesar de eso, hacer un buen partido: "Nosotros lo que necesitamos es ganar. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo en una situación difícil, pero ellos son capaces de hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados y entrar fuerte en el partido, con intensidad y con ritmo. No hay que mirar la clasificación, porque en la Liga española no hay equipos pequeños".

Paco Jémez | Foto: David Muñoz (VAVEL)

Paco Jémez habló en rueda de prensa sobre el enfrentamiento que tendrán el sábado ante el Real Madrid. "Cualquier equipo que ponga el Real Madrid es capaz de llevarse por delante a cualquiera,", dijo Jémez en relación a las bajas de Cristiano Ronaldo, Isco y Sergio Ramos en el Real Madrid para el partido de mañana en el Estadio Gran Canaria. "Para ganar al Real Madrid tenemos que atacar mejor. Ojalá defendamos al Madrid tan bien como hicimos al Barcelona. Eso nos daría muchísimo", admitió.

Para ver la mayor goleada que se ha visto en un enfrentamiento entre estos dos equipos, habrá que viajar a la temporada 1958/59 donde el Real Madrid se llevó la victoria por un contundente 10-1. Alfredo Di Stefano (x3), Ferenc Puskás (x3), Joseíto (x2), Raymond Copa y Herrera fueron los encargados de ir anotando los tantos en una goleada que comenzó en el minuto 21 con el gol de Herrera. Con 5-0 en el marcador, Jorge Larráz anotó el único tanto de la Unión Deportiva Las Palmas.

Las Palmas y Real Madrid se han enfrentado en un total de 77 encuentros, con un balance favorable al conjunto blanco con 52 victorias, 16 empates y nueve victorias canarias. De los 77 partidos, 67 han sido en La Liga y diez en la Copa del Rey. En ambas competiciones el Real Madrid se ha llevado más victorias, con un total de 45 en Liga y siete en Copa del Rey. Se han cosechado quince empates en La Liga y tan solo uno en la Copa del Rey. Las Palmas, por su parte, se ha conseguido llevar siete victorias en La Liga y dos victorias en la Copa del Rey.

El último partido que el Real Madrid disputó como visitante fue en la victoria ante el Éibar por 1-2. El Real Madrid visitó Ipurua con su once de gala, pero los locales no le iban a poner las cosas sencillas a los jugadores blancos. En el minuto 34 de partido, Modric robó el balón y asistió de manera espectacular con el exterior, para que el portugués se acomodara el balón y definiera con maestría. Desde el primer gol y hasta el descanso, el Real Madrid supo sufrir y mantuvo la portería a cero. El Éibar volvió a salir a por todas en la reanudación. Escalante avisó con un centro envenenado, que desvió a córner Keylor. Fue la antesala del empate. Pedro León botó el saque de esquina y Ramis anotó de cabeza. El partido estaba abierto, pero las oportunidades más claras eran del Real Madrid. Zidane dio entrada a Benzema y Lucas Vázquez en busca de la victoria y pasado el minuto ochenta, Cristiano Ronaldo remató a la red de cabeza un balón colgado por Dani Carvajal poniendo así el 1-2 final.

El Real Madrid se sitúa tercero en la clasificación con un total de sesenta puntos en 29 partidos disputados, con un balance de 18 victorias, seis empates y cinco derrotas. En esos 29 encuentros, el club blanco ha conseguido anotar 73 goles y recibir 33. Como visitante ha conseguido acumular 28 puntos en catorce partidos, consiguiendo ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. Como visitante ha anotado 29 goles y ha recibido 16.

El último partido que la U.D Las Palmas disputó como local, fue en la derrota ante el Villarreal por 0-2. En el Estadio de Gran Canaria se vivió un encuentro sin un claro dominador en los minutos iniciales, a medida que el tiempo avanzaba, el Villarreal notaba que los locales no se encontraban a gusto en el terreno de juego y adelantaron líneas, lo que desencadenó que Las Palmas perdiera muchos balones en transiciones ofensivas. Así llegarían al ecuador, mientras los canarios estaban en un constante quiero pero no puedo. Los castellonenses, a pesar de no estar jugando un buen partido, daban la sensación de llevar más peligro a la meta contraria. Tras el descanso, Carlos Bacca anotaría con un sensacional disparo al palo corto. En el minuto 92, Sansone iba a poner el 0-2 definitivo desde el punto de penalti.

La U.D Las Palmas, se sitúa en puestos de descenso, concretamente en la 18ª posición con un total de 21 puntos en 29 partidos disputados. Tan solo han conseguido cinco victorias, seis empates y acumulan un total de 18 derrotas. El balance de goles es negativo, ya que han anotado 21 goles por los 58 que han recibido. Como local, la situación no es mucho mejor, ya que han conseguido catorce puntos con catorce partidos disputados, han logrado cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas.