Cultural Leonesa - Real Zaragoza en directo y en vivo online en La Liga 123 2017/2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cultural Leonesa vs Real Zaragoza en vivo, perteneciente a la 33ª jornada de la Liga 123. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Reino de León a partir de las 16:00 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Cultural Leonesa vs Real Zaragoza. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza, fue en la primera puerta. En aquel partido, el juego ofensivo de ambos equipos fue inexistente y es por eso que el partido terminó con empate a cero en el marcador. En el encuentro de esta segunda vuelta, las dinámicas y situación de los dos equipos ha cambiado, teniendo muchas más cosas en juego. Se espera un partido más abierto.

Foto: La Liga

Milla Alvendiz será el encargado de arbitrar el partido Cultural Leonesa vs Real Zaragoza en vivo. Pertenece al comité andaluz y lleva arbitrando en Segunda División desde la presente temporada. Nunca ha pitado al Real Zaragoza, aunque sí que lo ha hecho a la Cultural. Una victoria y una derrota es el balance de los leoneses con él.

Foto: Ayto. León

El Estadio Municipal Reino de León acogerá el partido Cultural Leonesa vs Real Zaragoza en vivo. Con una capacidad de 13.451 espectadores, el Reino de León es un magnífico campo para la práctica de fútbol. Sus medidas son de 105 x 68 metros y fue inaugurado el veinte de mayo de 2001. Este estadio ha acogido a la Selección Española en dos ocasiones, contra Armenia (2003) y contra Costa Rica (2015).

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Raúl Guti (Real Zaragoza) pasaba esta semana por rueda de prensa haciendo balance de la derrota y era preguntado por su posible cambio de demarcación debido a la ausencia de Eguaras.

Giannis Zuiverloon (Cultural Leonesa) pasaba esta semana por rueda de prensa. El veterano central era preguntado por la situación del equipo y por la sanción de cuatro partidos para Rubén de la Barrera.

Semana tranquila en la Capital del Ebro. A pesar del descalabro del fin de semana anterior, el Real Zaragoza ha gozado de la tranquilidad necesaria para preparar bien el partido. La ausencia de Eguaras ha sido el mayor tema de discusión en la Ciudad Deportiva.

La Cultural Leonesa trata de recuperar la forma. Su arranque de la temporada no fue del todo malo, pero los malos resultados y el paso de las jornadas ha aumentado el nerviosismo en la ciudad castellanoleonesa.

Foto: Real Zaragoza

Atentos en el partido Cultural Leonsa vs Real Zaragoza en vivo a: Borja Iglesias, delantero del Real Zaragoza. Pese a la mala actuación conjunta del equipo la pasada jornada el Real Zaragoza tiene en el delantero gallego su mayor activo. "El Panda" es un devorador de aréa y le hace falta muy poquito para hacer gol, suma quince dianas en lo que va de campeonato.

Foto: Cultural Leonesa

Atentos en el partido Cultural Leonesa vs Real Zaragoza en vivo a: Emiliano Buendía del Cultural. El joven extremo argentino no pasa por su mejor momento, pero dada la calidad que atesora en sus botas no se le puede dar por muerto. El de Mar de la Plata puede aparecer en cualquier momento ya que es, a día de hoy, el segundo máximo asistente (once) de la categoría.

Foto: LaLiga

El entrenador del Real Zaragoza ha hecho especial énfasis en la manera de gestionar la derrota. Para él será clave la respuesta que sus jugadores den al varapalo sufrido el pasado fin de semana.

Foto: Cultural Leonesa

El técnico de la Cultural Leonesa ha hecho balance de su sanción asumiendo las consecuencias. Además ha demostrado haber estudiado al Real Zaragoza y parece que tiene claro lo que tiene que hacer su equipo: "El R.Zaragoza fija por dentro, a través de esa propuesta sus laterales ganan peso, y el nivel de sus futbolistas en la medular es importantísimo. Estamos obligados a trabajar bien, por dentro y por fuera, no puedes descuidar ninguna línea".

Foto: Real Zaragoza

Dos de enero de 1972 se jugaba el último partido entre estos dos equipos en la ciudad leonesa. El Real Zaragoza se adelantaba con una ventaja de tres goles a cero que la cultural acaba remontando. En el partido de ida, el resultado fue de 0-0.

En su último partido como local, el Real Zaragoza cayó estrepitosamente frente al Sevilla Atlético.

En su último partido como visitante, el Real Zaragoza se impuso al C.A. Osasuna por dos goles a uno. Un Cristian Álvarez estelar supo aguantar al Real Zaragoza cuando peor lo estaba pasando y al mismo tiempo Borja Iglesias sacaba petróleo de cada acción.

Por su parte, el Real Zaragoza se encuentra en el octavo puesto de la clasificación. El conjunto maño está en plena escalada de puestos desde Navidad y pese al tropiezo del pasado fin de semana es un rival muy peligroso. El Real Zaragoza es el cuarto mejor visitante de La Liga 1|2|3 con seis victorias, cuatro empates y seis derrotas.

En su último partido, la "Cultu" empató a cero contra el Albacete Balompié. Un encuentro en el que los manchegos dominaron y tiraron un total de diecinueve veces a puerta ante una innoperativa Cultural y Deportiva Leonesa.

La Cultural y Deportiva Leonesa se encuentra en la decimonovena plaza de la clasificación. Tras un buen arranque de temporada, los castellanoleoneses tan solo han sumado siete puntos de sus últimos treinta. El último de esos siete puntos fue contra el Albacete, la jornada anterior, en el Carlos Belmonte.