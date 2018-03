Previa SD Huesca - Albacete CF:  duelo crucial para recuperarse

Google Plus

La SD Huesca recibirá al Albacete en el Alcoraz con el principal objetivo de conseguir una ansiada victoria que parece resistirse. Tras seis jornadas sin ganar un partido, llega un equipo, que gracias a su buena dinámica, se puede permitir soñar con unos posibles Play Offs. El equipo dirigido por Enrique Martín, ex-entrenador de Osasuna, ascendía este mismo año y se marcaba como objetivo mantener la categoría.

Tras un inicio de liga bastante pobre, donde se puso de manifiesto la escasez goleadora de sus atacantes, el equipo manchego parece haberse recuperado con unos buenos resultados que lo han colocado en la decimotercera posición.

A falta de todavía 10 jornadas, no hay nada decidido. Rubi ha insistido en transmitir tranquilidad mientras que en el club manchego hay un creciente optimismo por aspirar a algo más que a una permanencia.

Tablas en la ida

En el partido que enfrentó a ambos equipos en el Carlos Belmonte, el marcador no se movió y los puntos se repartieron. Para la SD Huesca el punto no fue para nada malo, ya que los locales merecieron más. Los palos y un gran Álex Remiro evitaron la derrota en un partido donde se vio a un Huesca irreconocible, que firmó una pobre actuación, la peor a esas altuas de la competición.

Los precedentes entre ambos equipos son positivos para el equipo aragonés. Los dos conjuntos se han enfrentado en nueve ocasiones, habiendo salido el Huesca vencedor en cuatro de ellas y tan solo dos veces derrotado.

El Alcoraz, la gran ventaja del Huesca

El estadio oscense es probablemente el estadio más complicado para los rivales que lo visitan de LaLiga 123. El último que lo hizo fue el Sporting, y curiosamente consiguió llevarse los tres puntos, tras más de un año sin que nadie lo consiguiera. El equipo asturiano puso de manifiesto su gran potencial en un partido que dominó de principio a fin con jugadores de una calidad diferencial. Sin embargo, la SD Huesca no quiere que se le escapen más puntos de su estadio para lo que afrontará el partido con la obligación de ganar para seguir defendiendo el liderato.

Tanto Rubi, como algunos jugadores han destacado la importancia de hacer del Alcoraz un fortín en este último tramo de la temporada. Sin lugar a dudas, gran parte del ascenso pasa por el Alcoraz y por ello, el Albacete debe ser el primer damnificado.

La marea azulgrana no fallará

Cuando un equipo necesita de apoyo, la afición es la primera que responde, y la marea azulgrana no será menos. Tras una mala dinámica y los pésimos horarios, la afición oscense no rebla. En el partido frente al Sporting en un lunes laboral, el Alcoraz presentó una gran entrada y en el partido frente al Cádiz, de nuevo en lunes, se dejaron ver algunos aficionados azulgranas. Si miramos atrás, nos encontramos con el gran despalzamiento de la afición a Reus. Por ello, cabe pensar que en este enfrentamiento, el Alcoraz volverá a vestirse de gala para animar a su equipo.

Prieto Iglesias, colegiado con experiencia

Eduardo Prieto Iglesias es uno de los pocos colegiados que pueden presumir de haber arbitrado en la máxima categoría del fútbol español. Tras conseguir el ascenso a Primera División en 2013, permaneció tres temporadas hasta descender en 2016. Sin embargo, su experiencia le convierte en un gran colegiado que probablemente pueda disponer de nuevas oportunidades para ascender. El colegiado navarro todavía no ha arbitrado a ninguno de los dos equipos esta temporada. Sin embargo, si lo hizo en dos ocasiones la temporada anterior. Prieto Iglesias fue el encargado de dirigir los enfrentamientos de la SD Huesca frente a Levante y Valladolid, ambos con victoria oscense.

Foto: Laliga

Declaraciones

Rubi compareció ante los medios y destacó la dificultad que entrañaba el encuentro diciendo: "El Albacete es un rival durísimo, un rival que mantiene una idea de juego a rajatabla”. Además dijo: “Ha solucionado una situación muy complicada con solvencia”. Rubi no se relaja y sabe que el partido tendrá una gran complicación.

Si Rubi no se cansó de elogiar al equipo manchego, Enrique Martín tampoco. El técnico del Albacete destacó: “Después de tantas jornadas estar líder en una categoría como esta dice mucho y bien de este equipo”. Concluyó diciendo: ”No me extrañaría que ascendieran”.

Convocatorias

Por parte de la SD Huesca todavía no se conoce convocatoria oficial aunque seguramente será similar a la que Rubi eligió en la jornada anterior frente al Cádiz.

Sin embargo, el Albacete CF, ya ha hecho oficial su lista de convocados: Nadal, Rubén Miño, Álvaro Arroyo, Cifuentes, Gorosito, Gaffoor, Chus Herrero, Carlos Delgado, Morillas, Bíttolo, Rafa Gálvez, Dani Rodríguez, Susaeta, Jon Erice, Pelayo, César de la Hoz, Zozulia, Aridane, Héctor, Bela, y Alfon.

Posibles alineaciones