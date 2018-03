Puntuaciones CE Sabadell - UE Cornellá: Óscar Rubio, el mejor del partido

Google Plus

El Sabadell ha cosechado su vigésimo empate en un partido que ha dominado, pero en que los fallos han evitado la victoria arlequinada. El Cornellá llegaba en mal momento y, tras un mal primer tiempo, Jordi Roger apostó por jugar con cinco hombres en defensa para evitar que el Sabadell llegase con tanta facilidad en ataque.

Con ese cambio de formación el partido se igualó, pero fueron los arlequinados quienes dominaron el partido durante la mayor parte de los noventa minutos. El buen trabajo defensivo se notó y ambos conjuntos demostraron por qué son considerados dos de los mejores en la parcela defensiva.

Los dos porteros no tuvieron mucho trabajo, aunque Carlos Craviotto tuvo una intervención vital para evitar la derrota de los suyos; otro que realizó un gran partido fue el lateral Óscar Rubio, su trabajo en ataque fue muy bueno y en defensa estuvo perfecto, dispuso de una buena ocasión que salió algo desviada. Otro que cuajó un buen partido fue Arturo, el delantero tuvo la más clara con un mano a mano ante Craviotto pero no acertó al definir; también tuvo bastante protagonismo en ataque aunque no se encontró con el premio del gol.

Criterio de puntuación: Mejor del partido (3 puntos), partido destacado (2 puntos) y buen partido (1 punto).

Óscar Rubio (3 puntos)

El lateral del Sabadell volvió a jugar un gran partido, su figura está siendo uno de los pilares del equipo y lleva varios choques rindiendo a un gran nivel. Hoy dispuso de una gran ocasión tras una buena asistencia de Dani Gómez y tuvo mucha participación en la parcela atacante poniendo varios centros y realizando también un gran trabajo en defensa. Fue el mejor en un partido sin muchas acciones y sin goles.

Carlos Craviotto (2 puntos)

Volvía a la que fue su casa hace dos temporadas y estuvo perfecto en los momentos en que se le necesitó. Se llevó el mano a mano contra Arturo para evitar que la ocasión local más clara terminase en gol, demostró mucha seguridad bajo palos y tuvo una buena participación para evitar que los verdes volviesen de Sabadell sin nada.

Arturo (1 punto)

Buen partido del murciano, falló la más clara del partido, pero realizó un gran partido en ataque. Demostró que tiene una calidad privilegiada para jugar con el cuerpo y de espaldas a portería, tuvo un papel destacado en el ataque arlequinado, pero el fallo en ese mano a mano ante Craviotto le impide llevarse los tres puntos como mejor jugador del partido.