Lleida Esportiu - SD Formentera: ¿último tren?

El tren, con todos sus vagones rozando aforo completo, está pasando. Es uno de los últimos que podrás coger. Tienes que darte prisa, porque este no es el metro de Londres. Aquí puede no volver a pasar. El último asiento libre puede estar ahí, en ese último habitáculo. ¡Cógelo!

Última llamada

Un tren repleto de vivencias, de sueños, de metas, de opciones. Repleto ya de pasajeros acomodados hace semanas y meses, con muchas paradas por efectuar. Los más osados aguardan a una llamada Segunda; otros afortunados, bajarán en otra: Playoffs; hay otros que van a otras más rutinarias como Copa del Rey o Mitad de tabla; los últimos en comprar billete, pararán con suerte en Permanencia, y dando las gracias.

Este 'símil', un tren hacia un objetivo que vuelve a pasar quizás por última vez, encaja a la perfección con la situación de Lleida Esportiu y Formentera. Los tres puntos de esta jornada 32 se antojan fundamentales para sendas plantillas, que se desviven por alcanzar dos objetivos bien diferentes: los locales, los playoffs; los visitantes, la salvación.

El equipo catalán tan solo tiene a dos puntos su objetivo, por los cuatro que tienen que remontar los baleares para salir del pozo. En el precedente de la primera vuelta, fueron los de Formentera quienes se llevaron el gato al agua gracias a un gol del zaguero Javi Rosa.

Ganar o ganar

El Lleida viene está realizando una gran segunda vuelta. Es uno de los equipos más destacados en este apartado, pero no ha podido aprovechar las dos oportunidades que ha tenido para entrar en playoff (derrota en Cornellà y Villarreal). Los de Gerard Albadalejo que ganar en casa al Formentera sí o sí para seguir en la lucha. El calendario del equipo leridano es uno de los más difíciles de los aspirantes (salidas a Mallorca, Hercules, Elche y Sabadell). Pese a todo, el equipo está confiado en sus opciones y con ganas tremendas de volver a llegar al play-off.

Ambos equipos, diferencias clasificatorias aparte, comparten objetivo: ganar o ganar

Para este partido de la jornada 32, el Lleida tendrá las bajas de Fernando Pumar y Manu Molina por sanción y la duda de Leto. Como curiosidad, se entrenará el remodelado túnel de vestuarios del que da acceso al campo.

La vuelta de Fobi tras cuatro meses, la gran noticia en el Formentera | Foto: SD Formentera.

No muy diferente es la situación de una Formentera que, viendo que todos sus rivales de abajo no paran de puntuar, no pueden buscar otra cosa que no sea la victoria. Para ello, ya ha avisado Juan Arsenal que van a ir ''a por la portería rival, valientes y verticales''.

En el apartado de bajas, salta la sorpresa por Sant Francesc ya que por primera vez en lo que va de año habrá un desconvocado para viajar a Lleida. La gran noticia es la vuelta es la de Fobi, tras cuatro meses recuperándose de su lesión de rodilla; así como la definitiva recuperación de Bruno. David Crespo y Agus son duda.

Posibles onces iniciales