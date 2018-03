San Fernando CD - Lorca Deportiva: la resurrección pasa por por el Iberoamericano

Google Plus

Seis puntos separan a isleños de lorquinos en la clasificación, una distancia que se puede hacer definitiva o quedarse sensiblemente reducida según acontezca este domingo en el Estadio Iberoamericano 2010 de la ciudad gaditana.

El San Fernando cerca del objetivo

Los locales, tras un empate con sabor a victoria en Sevilla ante el filial del Betis y la remontada ante el Badajoz llegan dispuestos a sentenciar su presencia en año más en Segunda B. El equipo de José Herrera cuenta con todos sus efectivos y espera hacer valer su condición de local.

Los isleños cuentan con el grato recuerdo del resultado del partido de ida, en el que consiguieron una fácil victoria por 2-4 y que hace que el golaveraje particular está prácticamente a salvo. Con la idea clara en los azulinos que el Lorca Deportiva que se van a encontrar no es el de la primera vuelta, su jugador Javi Casares avisa que “viene de una dinámica positiva” pero que ellos no pueden “dejar escapar más puntos”.

Vida o muerte para el Lorca Deportiva

Por parte lorquina, el partido es crucial tras dos empates consecutivos. La dinámica positiva se ha frenado un poco y los puntos que quedan para el final ya no son tantos. Así que volver a la senda de la victoria es ya imprescindible. Además, la baja sensible del goleador Carrasco se confirma para algunas semanas con lo que las noticias positivas han escaseado esta semana por Lorca.

A pesar que el entrenador lorquinista, Mario Simón, destaca que siempre que ha habido bajas en el equipo los que han salido lo han hecho bien, el olfato goleador de Carrasco parece no tener recambio claro. Juan Arcas es el elegido para ocupar su posición, pero aunque aporta al equipo muchas cosas carece del “ángel” que el delantero murciano tiene de cara al gol, algo que se notó ya en el partido ante el Marbella.

Aún así, los argumentos demostrados por el equipo en las últimas jornadas permiten pensar en otras opciones para hacer daño al San Fernando. La banda de Chirri o el juego interior de Javi Saura o Miguelito son las armas más peligrosas que el Lorca Deportiva puede utilizar en el Iberoamericano 2010.

Posibles onces iniciales