Montella: ''Intentaremos tener al máximo la posesión del balón ante el Barcelona''

Tras el parón de los amistosos internacionales, el Sevilla vuelve al trabajo habitual con vistas hacia el partido del próximo sábado, que jugará ni más ni menos con el líder e invicto de la liga, Barcelona. Los nervionenses preparan el encuentro con el objetivo de seguir en puestos europeos y cosechar una victoria prestigiosa que le dé confianza en liga.

El míster Montella declaró que para hacerle sentir incómodo al Barcelona no habría que cambiar el estilo de juego, pues un cambio resultaría un riesgo para los nervionenses: ''Jugaremos a nuestra manera y con nuestras características. Si cambiamos nuestra forma de jugar nos podemos volver locos. Intentaremos tener la posesión del balón lo máximo posible, si la tienen ellos va a ser más complicado para nosotros''.

El jugador más emblemático del Barcelona, Leo Messi, es duda para el partido ante el Sevilla. El argentino no jugó ninguno de los dos amistosos con Argentina por serias molestias, y en Sevilla puede volver a descansar: ''Esperemos que descanse para el partido del martes, aunque no me sorprendería si juega, es un rival al que verle jugar es bonito, tiene unas condiciones increíbles''.

''No hay ninguna posibilidad de entrenar ahora con la selección italiana porque estoy muy feliz aquí''

El técnico italiano confesó que busca un jugador que supla a Sarabia, que no podrá jugar tras ser expulsado ante el Leganés en la jornada anterior: ''Buscaremos a un jugador de otras características, porque con las mismas de Sarabia no tenemos, pero es algo que no me preocupa''. El italiano dijo que los internacionales ''están todos disponibles'', incluso Layún, que regresó algo más tarde. ''Algunos han llegado más cansados que otros, pero todos bien. Por otra parte, Jesús Navas está bien, pero Corchia algo menos''.

Por otra parte, el míster, que confesó hace varias semanas que su deseo es entrenar a la selección italiana, aclara que está muy feliz en la ciudad hispalense: ''Ahora no existe ninguna posibilidad para entrenar a la selección por diferentes razones. Primero porque estoy muy bien aquí y tengo mi cabeza puesta aquí. Segundo porque no he tenido ningún contacto con Italia, y tercero porque para ser seleccionador necesitas tener el pelo blanco, y ahora mismo tengo muy pocos. Es un sueño para todo el mundo, tanto para jugadores como para entrenadores, pero ahora mismo soy demasiado joven para ello''.

Para finalizar, el italiano habló sobre su primera experiencia con la Semana Santa sevillana: ''Si, he ido a conocer la Semana Santa de Sevilla y ha sido una experiencia muy bella. Era la primera vez para mí y es algo espectacular, muy sagrado y muy bonito. Tanto que hoy voy también''. El italiano está conociendo las costumbres de la ciudad, ya que aterrizó a la capital hispalense en el mes de enero.