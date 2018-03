Previa Sevilla - Barcelona: quieren 'resucitar' en liga a lo grande

En la noche del 31 de marzo se preverá una de esas citas que todo buen amante del fútbol no puede perder, pues se juega un Sevilla-Barcelona en un Sánchez Pizjuán dónde el ambiente es contagioso. Un partido entre dos grandes del fútbol español con sinónimo de fútbol de quilates en la que diversión y entretenimiento irán juntos de la mano. Un partido que será el anticipo de la final de la Copa del Rey que se disputará en el mes de abril, todo un acontecimiento de dos grandes de Champions League.

El Sevilla tiene la baja de Sarabia, mientras que el Barcelona tiene la duda hasta última hora de Messi El Sevilla, con su afición empujando como acostumbra hacer, pretenderá ser el primer equipo en derrota a los de Valverde en esta liga y así intentar reconquistar la quinta plaza que asegura entrar en puestos directos de Europa League, ya que la Champions League está prácticamente imposible a pesar de que desde el club aseguran que el equipo irá a por todas. Los hispalenses quieren recuperar la regularidad en liga como bien hace en Copa del Rey y Champions League, y además, ganar al Barcelona supondría un estímulo de cara al partido frente al Bayern Múnich de la próxima semana.

Pero enfrente está el rival más temible de Europa, el Barcelona no estará dispuesto a caer en el Pizjuán, y a pesar de las bajas del equipo, los de Valverde irán a Sevilla con las ganas de demostrar que este equipo tiene suficientes garantías para cubrir cualquier reemplazo. Una de las plazas más complicadas que le quedan al Barcelona es el Pizjuán, si sale vivo de ahí, tendrá más facilidades de acabar invicto en una liga completa, un récord que quieren conseguir los culés.

Jugar como en Old Trafford y no como en Butarque

Que este Sevilla tiene dos caras es algo más que evidente. El mismo equipo que ganó al Atlético de Madrid en la doble eliminatoria de Copa del Rey, o al Manchester United en Old Trafford, es el mismo que fue goleado en Eibar o perdió ante el Leganés. Un Sevilla bipolar que suele mostrar la cara amable en Champions League y Copa del Rey, mientras que en liga es bastante irregular. Pero Montella y sus chicos están aburridos de esa etiqueta y quieren demostrar que son capaces de dar lo mejor de sí en liga, y el momento más adecuado puede ser ante el rival más fuerte posible. El Barcelona llega a Sevilla con la intención de volver a ganar, pero los locales tienen un arma que suele ser imbatible, la afición. Los hispalenses pretenden volver a la senda del triunfo en el Pizjuán dónde no vencen desde hace algo menos de un mes.

El Sevilla quiere volver a ser dueño en el Pizjuán. Foto: Sevilla FC.

Montella declaró en rueda de prensa que ''el Sevilla no puede cambiar su forma de jugar en un partido porque arriesgaría mucho'', ante el Barcelona volverán a jugar los mismos que el técnico italiano suele utilizar. Ante la sensible baja de Sarabia tras ser expulsado ante el Leganés, Montella podrá contar con la vuelta de Jesús Navas tras recuperarse de sus molestias. Corchia no ha llegado para el encuentro, con lo cuál Layún se postula para el lateral derecho una vez más. Quién sí volverá a tener los galones será Banega, que a pesar de volver cansado tras los partidos amistosos de las selecciones, apunta como titular en un partido dónde Montella ya no está tan seguro de apostar con Muriel en la delantera o jugar con el hombre de moda en el Sevilla, Ben Yedder. Muchas incógnitas para el entrenador en un duelo más que importante.

Con Messi o sin Messi

El Barcelona viaja a Sevilla con la intención de volver a tomar el Pizjuán como viene haciendo en las últimas temporadas. Ernesto Valverde no podrá contar con Busquets, que definitivamente no se ha recuperado a tiempo. Digne es otro de los que se ha caído de la lista de convocados y estará de baja con el equipo azulgrana en las próximas tres semanas tras jugar con la selección francesa. Éstos se unen a las bajas de Nelson Semedo y Denis Suárez. Pero no sólo eso, Messi es el que acapara todas las dudas de Ernesto Valverde para el partido en el Pizjuán. El astro argentino volvió a la ciudad Condal tras no poder jugar ninguno de los dos partidos amistosos que Argentina participó. Las molestias del delantero harán que el míster no sepa realmente si podrá contar con el atacante hasta poco antes del encuentro. De ser baja, sería un alivio para los sevillistas, pues el argentino le ha marcado a los hispalenses hasta un total de 29 goles, una de sus víctimas favoritas.

Una imagen del entrenamiento del Barcelona. Foto: Barcelona.

Un parecido al caso de Messi lo tiene Piqué, que se retiró con molestias en el amistoso del pasado martes con la selección española y también será duda para el encuentro. Ante tantas posibles bajas, Valverde piensa en la cantera para poder cubrir las bajas de los habituales en el once titular azulgrana. Muchas dudas para un encuentro en el que el míster afirmó que ''es un partido clave, nos jugamos mucho''. Así pues, un Barcelona mermado por las bajas pretende volver a asaltar el Pizjuán y dejar la liga cada vez más sentenciada.

Datos y estadísticas

El colegiado que dirigirá el partido es del colegio de Castilla y León, José Luis González González, árbitro de 43 años que está en Primera División desde el año 2009. Uno de sus logros fue dirigir el partido de ida de la Supercopa de España de 2015 dónde el Athletic Club goleó al Barcelona por 4-0. Ya en el partido de la primera vuelta dirigió el encuentro en el Camp Nou entre ambos equipos con victoria azulgrana por 2-1. El balance que tiene el Barcelona con González González en esta temporada es de dos victorias, mientras que con el Sevilla es de una victoria, un empate y una derrota.

El de esta jornada será el duelo número 148 en liga entre andaluces y catalanes siendo uno de los partidos históricos de la liga española. En casa del Sevilla se han disputado hasta un total de 63 partidos con un balance de 30 victorias sevillistas, 23 azulgranas y 20 empates. Y es que el Barcelona no se le da especialmente mal jugar contra el Sevilla, ya que de los últimos 20 partidos entre ambos en todas las competiciones, el Barcelona sólo ha perdido en una ocasión. Una hegemonía bastante absoluta que el Sevilla pretende disminuir a partir de este encuentro.

Posibles alineaciones