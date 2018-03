Simeone: "Nos vamos a encontrar con un equipo con necesidad de ganar"

Diego Pablo Simeone atendió a la prensa una vez finalizado el último entrenamiento antes de medirse mañana al cuadro coruñes. Una rueda de prensa marcada por el tema Dybala de lo que confirmó que sí se produjo ese encuentro. También repasó la actualidad del equipo, que pasa por las numerosas bajas.

El preparador argentino comenzó hablando de su rival, el Deportivo. Remarcó la figura de su nuevo entrenador, Clarence Seedorf: “El rival tiene un buen entrenador, con carisma grande, el equipo mostró recursos en la parte ofensiva, mereció ganar varios partidos. Es un equipo necesitado y un equipo así es muy peligroso. Buscará ganar. Queremos mantener la línea ascendente, a pesar del resultado ante el Vilarreal. Siempre tengo un gran recuerdo de los enfrentamientos con Seedorf, le auguro los éxitos como entrenador que tuvo como jugador”.

Durante toda la semana se ha rumoreado con que Diego Costa no iba a jugar debido al golpe sufrido en el partido de España contra Argentina. Solo faltaba la confirmación y hoy ha llegado: “Veo que tiene un golpe importante, hablé con él y buscaremos en el campo los que estén al cien por cien. Venía con muchos partidos seguidos y tanto Costa como Fernando estarán preparados, que son los que estarán juntos a los chicos del filial, para cuando los necesitemos”.

El equipo se encuentra en el peor momento en cuanto a efectivos se refiere, de los 19 miembros de la plantilla, solo hay disponibles 14. Una situación propiciada por las salidas del mercado invernal. El Cholo habla claro sobre el tema: “Hubo situaciones personales, necesidad de mejorar económicamente, necesidad de creer que tengan más minutos en otros equipos... De todos los que salieron sólo me queda agradecimiento. Nunca imaginamos la lesión de Filipe Luis, ahora tenemos suspendidos.... Pero esto es así. Años atrás jugamos con un chico del filial de central. Confiamos en los chicos de abajo para salir de esta situación. En las salidas se busca lo mejor para todos, para los jugadores y para el club”.

Relacionado con esto, fue preguntado por una supuesta competencia, a lo que respondió: “No, porque a partir del jueves estará Vitolo, Griezmann, Giménez... Volvemos a recuperar la competencia”.

La convocatoria se rellenará con los canteranos. Uno de ellos será Carlos Isaac, un defensa que es la joya de la cantera. Esto significará que, una vez más, Simeone confirma en la Academia atlética. Sobre las categorías inferiores dijo: “Creo en la cantera, vengo de un país en el que los chicos son importantes. Es verdad que pasamos mejores momentos con la llegada de Saúl, Thomas, Lucas... El equipo ha crecido y al crecer es más complicado contar con chicos. Pero las oportunidades aparecen y cuando aparecen es saludable, da energía, rejuvenece. Me gusta cuando debuta un juvenil. Si Carlos tiene que jugar mañana, ojalá lo pueda hacer bien”.

Fuera del ámbito de LaLiga se trató el asunto de la cena con Dybala del que tanto se ha especulado en los últimos días. Lejos de evitarlo o mostrarse reacio a responder, el entrenador fue claro y despejó las dudas, aludiendo a la información falsa de los periodistas.

“Es una pena que haya veces que la información no sea buena y se descree en la gente del periodismo. No se tienen imágenes y se confunde. Me lo encontré, charlamos, le dije lo que pensaba de él, puesto que es un gran jugador. Cenaba solo, yo lo hacía con amigos, y no había más. Hay gente, hay periodistas, que lo hacen bien, otros mal... El mundo depende de la información y me alegra que se den informaciones buenas”.