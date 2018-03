Sanabria ve la luz

Google Plus

Son buenas noticias para el Betis. Tonny Sanabria está cerca de alcanzar su recuperación después de lesionarse a principio de temporada en su mejor momento como jugador verdiblanco. Tras anotar siete goles en 12 partidos, el ariete guaraní tuvo que poner pausa a su temporada y pasó por el quirófano para ser intervenido de su rodilla derecha.

Lejos queda ya aquel mes de diciembre y Sanabria afronta la recta final de su recuperación. Aunque es pronto para hablar de una fecha exacta para su vuelta, se estima que el paraguayo pueda volver a pisar el verde a final de temporada.

Poco a poco

No hay prisa para que Sanabria vuelva a jugar y así evitar males mayores. Desde la semana pasada, el delantero alterna ejercicios en el gimnasio con algunas sesiones con el grupo. Pero no participa en aquellas cuyo ritmo y exigencia son muy altos para no volver a recaer en otra lesión.

En este tipo de situaciones, tanto el cuerpo técnico como el futbolista han preferido ir paso a paso en su recuperación y no forzar. Todo va por el camino indicado pues el club no le retiró la ficha al lesionarse porque se prevé que pueda probarse en las últimas jornadas de LaLiga Santander.

Entre algodones

Al joven delantero hay que cuidarlo. Con 21 años y un severo historial de lesiones es crucial no dar un paso en falso para perder al guaraní más tiempo. Su estado físico es uno de las preferencias de la dirección deportiva para que lidere la parcela ofensiva la próxima temporada.

Pese a ello, el Real Betis ha sabido cubrirse las espaldas y no ha echado en falta al ex de la Roma. El trabajo de Sergio León, máximo goleador del equipo y la insurgente aparición de Loren Morón, el gran tapado de la temporada, han hecho olvidar los números de Sanabria.