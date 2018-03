Álex Fernández fue el mejor valorado en el partido contra el Huesca

Es indudable que con el paso de los jornadas, hay un jugador dentro de las filas del Cádiz que no para de crecer y que, por cada partido que juega, se siente más cómodo todavía en el esquema de Álvaro Cervera. Álex Fernández volvió a volcarse con los intereses del equipo amarillo el pasado lunes en el partido frente al Huesca. A pesar de ello, no se consiguió pasar del empate y provocar el triple empate a puntos en el liderato de la clasificación.

En una encuesta publicada a través del Twitter oficial de Cádiz VAVEL, el centrocampista amarillo fue elegido por los usuarios de la red social como mejor jugador del Cádiz en la jornada 32. Álex Fernández se proclamó vencedor (41%), y fue seguido en la votación por Servando (38%), Eugeni (18%) y Jona (3%). Sin duda, la afición premió el trabajo y el valor demostrado por el futbolista durante el partido.

El madrileño se ha ido ganando poco a poco la confianza de Cervera y está convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición cadista. El propio futbolista así lo declaró en el Transistor, el programa de radio emitido por Onda Cero y presentado por José Ramón de la Morena: "En este club me siento como en casa, mejor que en ningún sitio. El jugador que no juegue en el Cádiz se pierde algo bonito". Y es que Álex no cabe de felicidad en la Tacita de Plata: "Estoy muy feliz en el Cádiz, he encontrado mi sitio, estoy muy cómodo en el campo y estoy muy agradecido".

El jugador participará en el próximo encuentro del conjunto amarillo en Vallecas, un choque muy importante que afectará a las aspiraciones de ambos conjuntos. Se encuentra apercibido, por lo que una tarjeta amarilla le impediría disputar el siguiente partido de la Liga 1|2|3.