Zurutuza, ante su pasado

David Zurutuza disputará en el día de mañana un partido un tanto especial, ya que se medirá a su ex equipo, a la SD Eibar, donde militó en la temporada 2007-2008 en calidad de cedido por el cuadro txuri-urdin.



Aquel entonces, el de Rochefort realizó una notable temporada, convenciendo al actual técnico entonces de la Real Sociedad, dando paso así a su debut con el primer equipo txuri-urdin en la próxima campaña. Así ha ido creciendo el vascofrancés, hasta el día de hoy, donde se ha convertido en un fijo en el medio campo.



El propio jugador, afirma que "el derbi es contra el Athletic, pero con el Eibar en primera hay mucho pique". Así, los de Imanol Alguacil saldrán a por todas, dejando ver que no irán a Ipurúa a echar una pachanga entre amigos.



Los de Jose Luis Mendilibar, a su vez, tienen claro cual es su deber a cumplir para mantener viva la llama de Europa. Tendrán que tener la pelota si quieren hacer daño a la Real, ya que el equipo txuri-urdin sin balón es uno de los equipos de la liga que más sufre, si no el que más. Los de Imanol Alguacil, al menos hasta ahora preferían tener la pelota, y todo indica a que el estilo de juego seguirá siendo el mismo, dado que los jugadores con los que cuenta el míster son los mismos.



La Real tiene una idea clara que es la de salir con el balón jugado, así que si la SD Eibar presiona como tiene que hacerlo puede meterle en serios problemas al equipo mañana visitante. Este año, los donostiarras tienen un agujero en la zaga, y esa es sin duda la gran ventaja para el equipo local.