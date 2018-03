Previa RCD Espanyol - Deportivo Alavés: rivales directos que quieren recuperar la ilusión

Google Plus

Vuelve la liga. Tras el parón por selecciones, se retoma la máxima competición para afrontar la recta final. Arranca una nueva jornada, que enfrentará Espanyol y Alavés. A falta de nueve jornadas para finalizar el campeonato, ambos equipos quieren conseguir los tres puntos el domingo: los pericos para demostrar que no han bajado los brazos, pese a estar en tierra de nadie en la clasificación, y los albiazules para alejarse un poco más de los puestos de peligro.

El del domingo será un encuentro especial para Rubén Duarte, Hernán Pérez, Wakaso y Burgui. Los cuatro jugadores regresan al RCDE Stadium para medirse a su ex equipo. Rubén Duarte vuelve al club donde se formó, mientras que el paraguayo lo hace en calidad de cedido y estará disponible para jugar, pues no tiene la famosa “clausula del miedo”. Por su parte, Wakaso estuvo en la entidad perica entre 2012 y 2013, y Burgui militó como cedido en la temporada 2015-16.

El Espanyol, a recuperar sensaciones

El Espanyol llega al partido con la voluntad de reencontrarse con la victoria para escalar posiciones en la tabla. Los pericos han hecho una temporada muy irregular, donde no han acabado de encontrarse, y en la jornada pasada perdieron por 3-0 ante el Betis en el Villamarín, ofreciendo un juego y unas sensaciones muy pobres. La derrota sentó como un jarro de agua fría a todo el ambiente blanquiazul, pues tras siete jornadas sin conocer la derrota los periquitos aún confiaban en las posibilidades de lograr la séptima plaza. Pero por ahora, ciertamente, las posibilidades son mínimas: a falta de nueve jornadas para cerrar el campeonato, les distancian ocho puntos. Así pues, el único objetivo por ahora: llegar lo más lejos posible en la clasificación.

En relación a los jugadores, el Espanyol ha recuperado los internacionales Óscar Duarte, Carlos Sánchez y Aarón Martín, después de que hayan cumplido los compromisos con sus respectivas selecciones.

Además, el domingo podría ser el último partido de Pau López bajo palos en Cornellà – El Prat, pues los rumores apuntan a que el guardameta abandonará la entidad blanquiazul cuando acabe la temporada e irá al Betis. Si todo va según lo previsto, Diego López regresará a la titularidad la próxima jornada. Esta semana ya se ha visto entrenar al portero en los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El Alavés, a alejarse de la zona peligrosa

El equipo albiazul visita Cornellà – El Prat con la voluntad de poner más tierra de por medio con la zona baja, que tiene a diez puntos. Igual que los pericos, los hombres de Abelardo también perdieron la pasada jornada, 3-1 ante el Valencia y acumulan tres derrotas seguidas. El Alavés viene siendo un equipo bastante vulnerable en las ultimas jornadas pero, a pesar de todo, aun mantiene un colchón con el descenso.

Como el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores, el Alavés también está teniendo una temporada bastante irregular, que ha mejorado desde la llegada de Abelardo al banquillo. Con el nuevo entrenador, que llegó a principios de diciembre, los albiazules han sumado 22 puntos de 33 posibles, unos números de Champions. En los últimos partidos parece que han bajado un poco el ritmo, pero el mismo entrenador ha reconocido que el deseo que el parón les haya servido para recuperar la dinámica. A pesar de todo, con el nuevo míster tienen la asignatura pendiente de ganar como visitante, pues de ocho desplazamientos solo han ganado dos.

Antecedentes favorables a los pericos

El historial más reciente de encuentros entre Espanyol y Alavés es favorable a los blanquiazules. De los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, el Alavés solo ha ganado uno: el de la primera vuelta de esta temporada. En aquel entonces lo hizo por la mínima con un gol tempranero de Christian Santos.

El curso pasado el Espanyol ganó en los dos encuentros a los albiazules por la mínima. Para encontrar una victoria de los babazorros hace falta remontarse hasta la temporada 2001-02, cuando los pericos aún jugaban en Montjuic y perdieron por 1-2.

En la parte media-baja de la tabla

Ambos equipos se encuentran en la parte media-baja de la clasificación, que no satisface sus objetivos.

El Espanyol suma 35 puntos y es decimocuarto en la tabla. Los blanquiazules están en tierra de nadie, pues a falta de nueve jornadas para finalizar el campeonato, están virtualmente salvados, a 14 puntos del descenso, y tienen mínimas opciones de luchar por la séptima plaza, que tienen a ocho puntos.

Por su parte, el Alavés tiene cuatro puntos menos que los pericos. Con 31 puntos, ocupan en decimosexto lugar de la tabla y tienen el descenso a diez.

Ruedas de prensa: Quique Sánchez Flores y Abelardo Fernández

En rueda de prensa previa al partido, Quique Sánchez Flores ha demostrado la voluntad de ganar para recuperar la ilusión en el tramo final de temporada: “si somos capaces de ganar mañana volveremos a ilusionarnos”, ha apuntado. En la misma línea que hace varias semanas, el técnico también se ha referido al objetivo del equipo, que ahora por ahora es “completar una temporada digna” y tener “respeto hacia nuestra afición”. El técnico ha considerado que todo pasa por “hacerlo lo mejor posible de aquí a final de temporada” y ganar al Alavés, “un rival incomodo que se ha rearmado bien en la segunda vuelta”. Analizando el rival, Quique Sánchez Flores también ha apuntado que con el nuevo entrenador, Abelardo, los albiazules “han mejorado mucho, son un equipo, tienen físico y estructura”.

Más allá de las cuestiones que afectan al partido, Quique Sánchez Flores también se ha referido a otros temas que afectan la actualidad perica. Sobre el estado de Diego López, ha apuntado que “aún hay efectos secundarios importantes, mareos, dolores de cabeza…” y no está al 100% para jugar. En relación a Pau López, ha considerado que la situación “no es cómoda” y espera que si hay reacción del público esta sea cuando “el balón haya dejado de correr”. Sobre su futuro en el banquillo, el míster no ha querido dar información.

Por su parte, el técnico del Alavés, Abelardo Fernández, ha destacado en rueda de prensa la similitud entre su equipo y los blanquiazules “es un equipo parecido a nosotros”, ha señalado. El míster alavesista considera que “el Espanyol es un equipo difícil con jugadores de calidad contrastada” pero confía en que los suyos recuperen “esa chispa” que les ha faltado durante los últimos encuentros. “Si queremos ganar partidos tenemos que estar 90 minutos al 100%. Tenemos que ir todos a cañon para intentar ganar cualquier partido”, ha apuntado. En la misma línea, Abelardo considera que el parón les “ha venido bien para analizar las tres derrotas, intentar corregir errores y analizar las cosas”.

Arbitrará Iglésias Villanueva

El colegiado designado para el encuentro es Iglesias Villanueva, del Comité de Árbitros de Galicia. Con una larga trayectoria en Primera, pues arbitra des del 2010, Iglesias Villanueva acumula ya 137 partidos arbitrados en la máxima categoría.

El colegiado, pero, esta temporada ha sido objeto de numerosas polémicas. En Mestalla no concedió un gol a Messi. Pero, en lo que afecta a Espanyol o Alavés, poco después del error en el gol del ‘10’ argentino, volvió a ser polémica por un error en Cornellà-El Prat. En el partido de vuelta de dieciseisavos de final ante el Tenerife, Iglesias Villanueva pitó un penalti favorable al Espanyol, facilitando su pase a octavos.

Convocatorias Espanyol – Alavés

En el Espanyol, destaca en la convocatoria la entrada de Hermoso, Jurado y Sergio García, ya recuperado del golpe en el tobillo. Por el contrario, quedan fuera Naldo y Javi López, con molestias, y Jairo, Marc Roca y Sergio Sánchez por decisión técnica. Así pues, la lista completa la forman Pau López, Marc Navarro, Aarón, Víctor Sánchez, O. Duarte, Gerard, C.Sánchez, Sergio García, Jurado, Baptistao, Dídac, Melendo, David López, P. Piatti, M.Hermoso, Granero, S.Darder, Edu Frías y Álex Dominguez.

En el Alavés, la convocatoria la forman Pacheco, Sivera, Duarte, Alexis, Laguardia, Maripán, Sobrino, Guidetti, R.Ely, Burgui, D.Torres, Pedraza, T.Pina, Manu G., Hernán, Wakaso, Medrán, Munir, Demirovic y Martín.

Posibles alineaciones

En relación a las alineaciones, en el Espanyol no se esperan demasiados cambios. Probablemente salte al verde el mismo once que hace dos semanas perdió ante el Betis en el Villamarín pero que, poco antes, había demostrado entenderse bastante bien para tumbar a la Real Sociedad. Si hay algún cambio, lo más probable seria la entrada de Darder en lugar de Piatti. En relación a los internacionales, Óscar Duarte, Aarón y Carlos Sánchez, Quique Sánchez Flores ha apuntado en rueda de prensa que en principio no debe haber problema para que estén en el terreno de juego.

En cambio, en el Alavés se esperan más rotaciones. Abelardo indicó esta misma semana en rueda de prensa que pensaba “hacer algún cambio táctico para buscar los tres puntos”. Así pues, la incógnita está en si el míster va a cambiar el esquema de juego que tanto funcionó en su llegada pero que en los tres últimos partidos no está dando resultados.

Ante todas estas incógnitas, las posibles alineaciones son: