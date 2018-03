Fotos e imágenes del entrenamiento del Barça femenino previo al enfrentamiento contra el Granadilla

Google Plus

El técnico del conjunto azulgrana, Fran Sánchez, salía a la rueda de prensa consciente de la dificultad del duelo que mañana disputarán en la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Granadilla, el cuarto clasificado de la Liga Iberdrola.

En un ambiente tildado de positivismo, a pesar de haber quedado fuera de la Women's Champions League, el técnico barcelonés ha aclarado que la experiencia en Europa ya ha quedado atrás, priorizando la andadura del equipo en la competición doméstica.

Ahora, las azulgranas tendrán la oportunidad de concentrarse al máximo en el pulso por el alirón en la competición doméstica, siguiendo muy de cerca a su rival, el Atlético de Madrid, a quien intentarán presionarle hasta el final.

Fran Sánchez en rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

La delantera mallorquina, Mariona Caldentey, también ha salido en la rueda de prensa a hablar sobre las impresiones que el equipo tiene de cara a afrontar el duelo de la jornada 25 de la Liga Iberdrola.

Después de haberse recuperado de su lesión y haber jugado en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Women's Champions League, Mariona ha comentado cómo se siente después de su vuelta a la dinámica del equipo: "Después de cuatro meses, es satisfactorio poder volver entrar en la dinámica de grupo. Son muchos días de trabajo y de sufrimiento. La verdad es que la rehabilitación ha sido muy buena y las sensaciones son positivas."

Mariona Caldentey en rueda de prensa | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Las azulgranas salían al campo de entrenamiento de la Ciutat Esportiva con la cabeza bien alta y preparadas para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Con vistas a dar el último acelerón, las pupilas de Fran Sánchez quieren anular el margen de error en las jornadas restantes para seguir en la lucha por el alirón y complicarle las cosas al conjunto colchonero.

Las azulgranas entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Las azulgranas afrontan el tramo más importante con positivismo a pesar de haber quedado fuera de la dinámica europea. Plantándoles cara a las vigentes campeonas, las pupilas de Fran Sánchez desprendieron orgullo entre las cuatro paredes del Miniestadi y mostraron autoridad y regularidad a pie de campo.

Ahora, la prioridad es la competición doméstica. Recibiendo al Granadilla, el conjunto azulgrana quiere seguir sumando puntos para acercarse a su principal expectativa.

Positivismo en el barcelonismo | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Al técnico barcelonés no le queda otra que transmitir la ilusión que sus pupilas necesitan. Con la confianza afianzada en el feudo azulgrana, Fran Sánchez sabe que es muy importante no fallar. Para ello, la concentración será importante y esperan centrarse en su andadura y no en la situación del resto de equipos.

Fran Sánchez, ilusión en el staff | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Las capitanas liderarán un proyecto de superación. Con un objetivo en mente y después de haber consolidado su candidatura al título liguero en Matapiñonera, las azulgranas tendrán que batir a los siguientes rivales, reafirmándose en sus aspiraciones: Betis, Sevilla, Espanyol, Rayo y Levante.

Las capitanas, líderes del orgullo culé en el entrenamiento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

A falta de que salga la convocatoria, Fran Sánchez no podrá contar con las bajas de Andressa Alves y Fabiana, convocadas por 'La Canarinha' para la Copa América y tampoco con Leila, lesionada.

Lieke Martens en el entrenamiento | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

En el encuentro de la primera vuelta, las tinerfeñas se impusieron al conjunto de Fran Sánchez en El Médano, por un 1-0 en el marcador con un único gol de Jackie Simpson.