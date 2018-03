Fran Sánchez: "Hay que ganar todos los partidos restantes

Google Plus

Tras terminar el sueño de la Champions League femenina ante el Lyon de forma muy digna y dando buena imagen, el conjunto azulgrana intentará el próximo domingo ganar en casa al Granadilla para así seguir más que vivo en la Liga Iberdrola, cuando ya sólo quedan seis encuentros.

Fran Sánchez compareció en rueda de prensa para hacer previa de este mismo encuentro, afirmando que la Champions ya está olvidada y que hay que ir a por todas en la liga. “La Champions queda atrás y ahora hay que dar importancia a la liga, con ganas de hacer un buen partido y sacar un buen resultado en el siguiente encuentro”, declaró.

El Granadilla está situado en cuarta posición y está siendo uno de los conjuntos más rocosos, además de que ya ganaron al Barça en el partido de ida, en su campo. “El Granadilla está mostrando un nivel muy alto y pese a un inicio un tanto irregular le está discutiendo la tercera plaza al Athletic Club, cosa que no parecía fácil al inicio de la temporada y seguro que será un rival muy complicado como ya vimos en su campo”, comentó Fran Sánchez.

El partido ante el Lyon dejó una sensación buenísima para el fútbol femenino en general, ya que al partido acudieron más de 12.000 aficionados, una cifra espectacular. Está claro que en liga las cifras son mucho más bajas, pero poco a poco van a ir incrementándose seguro. “Ojalá que la gente se anime a venir a apoyarnos, pero, evidentemente, será difícil llegar a la cifra de aficionados que hubo ante el Lyon. Sólo aumentando la gente que viene normalmente ya sería todo un éxito. A ver si el partido ante el Lyon puede servir para que cada semana haya más gente que se anime a vernos”, dijo Fran.

Fran Sánchez comentó que, de cara a este final de liga, pese a que dependen en parte de lo que haga el Atlético de Madrid, no tienen que fijarse demasiado en ellas y deben ganar primero todos los partidos que restan. Exactamente, dijo lo siguiente: “Para ganar la liga tenemos que ganar todos los partidos y después ya veremos, el camino es sumar todos los puntos y esperar que el rival no lo haga”.

El conjunto catalán lleva tres partidos consecutivos en casa sin ganar, habiendo cosechado dos empates y una derrota. En estos partidos, el técnico culé cree que lo único que faltó fue un poco más de acierto y, para ganar al Granadilla, eso es lo que se debe tener. “Hay que intentar hacer un buen partido y salir decididas. En los partidos en los que no hemos sumado los tres puntos no ha sido ni por falta de actitud ni de ganas, sino que quizás no hemos tenido el acierto que tuvimos anteriormente. El equipo está concienciado en que esto son situaciones de juego y que se revierten con la misma actitud y ganas y con una pizca de acierto", comentó.

Con este ligero bajón en cuanto a resultados, Fran Sánchez fue preguntado por si las jugadoras han sufrido físicamente y si están fatigadas tras los duros últimos encuentros, pero el técnico azulgrana no cree que eso les haya pasado factura. “Creo que hemos aguantado bien en los últimos partidos, incluso ante el Lyon, contra el cuál el equipo se ha mostrado firme durante los 90 minutos y yo no veo ningún tipo de cansancio”, dijo.

El regreso de Mariona

Mariona Caldentey regresó a los terrenos de juego hace poco tras sufrir un esguince del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda el paso mes de noviembre y, habiendo disfrutado ya de minutos en liga y en Champions, ha regresado mejor que nunca y está demostrando estar a muy buen nivel. “Estamos contentos porqué su regreso ha dado un soplo de aire fresco al equipo, ha regresado muy bien sobre todo a nivel de juego, de precisión y de trabajo. Es posible que pueda tener continuidad con minutos en los próximos partidos”, comentó Fran.