Mariona Caldentey: "Sería un error dejar de centrarnos en nosotras"

Mariona Caldentey ha regresado a los terrenos de juego y ha disputado minutos en liga y en Champions tras la dura lesión que sufrió y está mostrándose muy en forma y quiere seguir estándolo para ayudar al conjunto azulgrana a intentar ganar la Liga Iberdrola.

Mariona cree que tras la eliminatoria ante el Lyon, en la cuál las culés acabaron eliminadas pero de forma muy digna y plantando cara, han salido reforzadas y con más confianza. “Estamos reforzadas tras la eliminatoria ante el Lyon ya que hemos estado muy serias y hemos cogido confianza. Tenemos muchas ganas de que llegue domingo y centrarnos en la liga ya que es nuestro objetivo”, comentó.

Este domingo, las chicas de Fran Sánchez se enfrentarán al Granadilla, equipo sólido que se encuentra en cuarta posición y que es uno de los cuatro equipos ante los que perdieron. “El Granadilla está arriba luchando por el tercer puesto y por lo tanto sabemos que no será un partido fácil además de que a estas alturas todos nos jugamos cosas. Perdimos puntos ahí y hay confianza y ganas de hacer un buen partido”, declaró Mariona.

Ante el Lyon, más de 12.000 personas acudieron al estadio y, pese a que está claro que no es una cifra habitual en la liga, esto puede llegar a servir para captar más aficionados al fútbol femenino y que siga creciendo. “Sabemos que 12.000 aficionados no es nuestra realidad en la liga y venga la gente que venga nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, aunque sí que estamos muy agradecidas por toda la gente que nos dio apoyo y ojalá se vayan enganchando más al fútbol femenino y estas cifras no sólo sean en Champions”, dijo la futbolista.

La jugadora mallorquina se lesionó en noviembre y ha estado mucho tiempo apartada del tapiz verde pero ha regresado mejor que nunca. “Después de cuatro meses poder volver a jugar y entrar en dinámica de grupo es muy satisfactorio ya que son muchos días de trabajo y de sufrimiento pero la realidad es que la rehabilitación ha sido muy buena y las sensaciones son muy positivas”, comentó.

La Champions ha quedado más que olvidada y el objetivo no es otro que la liga, aunque está claro que de la competición europea se pueden sacar muchas cosas positivas. “La eliminatoria ante el Lyon ya ha quedado atrás, luchamos todo lo que pudimos y el equipo se mostró muy fuerte. Las cosas positivas hay que traspasarlas a la liga y todo lo que conseguimos sumar y aprender que se demuestre en la liga”, dijo Mariona.

La jugadora culé no quiere fijarse en el Atlético de Madrid pese a que si quieren ganar la liga las colchoneras deben dejarse puntos y prefiere centrarse en ellas mismas y una vez terminen sus partidos ya miraran lo que haga el rival. “Más que depender de ellas (Atlético de Madrid), dependemos de nosotras mismas porqué queremos sumar todos los puntos que quedan y a partir de aquí, una vez terminados todos nuestros encuentros ya miraremos que han hecho, pero sería un error dejar de centrarnos en nosotras”, declaró.

Contando el partido de Champions, el Barça lleva cuatro encuentros consecutivos en casa sin ganar, cosa que buscarán revertir ante el conjunto tinerfeño. “El fútbol son dinámicas y últimamente la dinámica no ha estado lo bueno que hubiéramos querido pero se trata de darle la vuelta, quedan seis finales y queremos conseguir la victoria y tener buenas sensaciones y a partir de ahí ir partido a partido”, dijo Mariona.