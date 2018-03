Luis César Sampedro: "El partido no ha ido como yo esperaba"

El Real Valladolid se ha llevado este fin de semana los tres puntos, al ganar al CF Reus por 1-0. El gol fue de Jaime Mata. Con esta victoria, el conjunto blanquivioleta está en séptima posición con 51 puntos.

Tras el partido, Luis César Sampedro ha salido a rueda de prensa. Lo primero que ha comentado ha sido la actuación del equipo en la segunda parte. "En la segunda parte queríamos robar más arriba con nuestra segunda línea, con nuestros centrocampistas. Se que sabíamos que no íbamos a robar. Hemos robado mucho más atrás. Solo robaba nuestra linea defensiva".

Luis César ha analizado el encuentro de su equipo. "El partido no ha ido por los derroteros que yo esperaba. La ruta que tomó el partido fue inesperada y no fue como queríamos y no hemos hecho un buen partido con balón, ni robando balón. Un partido para contragolpear mucho y para hacer eso tienes que robar un poco más arriba. No han salido las cosas como esperábamos. Luego vino la expulsión y lo cambió todo. Había que hacer un ejercicio de defensa organizada constante y esperar que se confundiesen".

Tras la expulsión de Kiko Olivas, el entrenador ha probado a Moyano de central. "Moyano ha estado muy bien y Nacho ha entrado ahí y ha ayudado a defender y atacar. En campo contrario, Nacho es un gran centrador y lo ha demostrado en dos o tres acciones, con la pelota es muy bueno. Nacho nos ha ayudado a ganar el partido. Ha entrado en un momento delicado y el chico ha estado fantástico. Moyano ha hecho un partidazo de central. Yo creo que la jugada más peligrosa de ellos ha sido un corte de Moyano a Carbiá. Defensivamente hemos hecho un partido. Masip no ha hecho grandes intervenciones de merito para salvarnos".

Ha explicado el cambio tras la expulsión, que ha metido a Nacho por Michel. "Tengo que quitar un punta. Estoy descosido atrás, tengo que sacar gente de arriba y meter gente atrás. Tengo que meter un jugador de defensa, meter un jugador específico. Si Michel fuera polivalente, si pudiera jugar en banda, a lo mejor hubiera hecho otro cambio. Cuando pierdes un jugador atrás tienes que sacar uno de arriba y ajustar la linea que está descosida, que es la línea defensiva. A Michel le ha perjudicado que no fuese un jugador de muchos puestos".

Varios equipos de la zona de abajo han ganado a equipos de arriba, eso da más valor a la victoria en casa. "Mientras no estemos metidos en el play off, las cosas pierden valor, pero es normal. Este equipo tiene que estar arriba y estamos en el camino. Estoy convencido de que vamos a estar y mientras no estemos es normal que estas victorias no tengan mucho mérito".