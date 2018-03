Ximo Navarro: "Son muchos puntos, no vale otra que ganar"

Google Plus

Cayó la Unión Deportiva Las Palmas en su estadio por 0-3 ante el actual campeón de europa, el Real Madrid. Los isleños venían cargados de ilusión para intentar conseguir una victoria que lo dejasen más cerca de los puestos de salvación, sin embargo la realidad es otra, el equipo de Paco Jémez está más lejos que nunca de mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

Al acabar el encuentro, Ximo Navarro y Momo comparecieron en zona mixta ante los medios de prensa. Estas fueros sus palabras:

Ximo Navarro: "El primer gol nos hizo mucho daño"

El central cómo vio el partido desde su posición y la manera en la que el resultado afectó al equipo: "El primero es el que más daño te hace y es en una acción a la espalda. En esa situación ante el Madrid es difícil. Contra el Barça lo intentamos, pero hoy nos abrimos y el Madrid es peligroso. Llegábamos, tocábamos bien, tiramos, pero no con mucha claridad ni lo suficiente como para adelantarnos o ganar".

El '22' amarillo reconoció lo que supone no puntuar hoy de cara a lo que queda de campeonato: "Son 7 puntos, cada vez quedan menos partidos, es el rival al que hay que adelantar para salvarnos. No queda otra que ganar. El empate no vale para nada. Conseguimos recortarles siete u ocho puntos en su momento, pero con el cambio de entrenador tienen más confianza y han conseguido resultados".

Momo: "Teníamos mucha ilusión en este partido"

Sobre el partido: "Mucha ilusión puesta en este encuentro para ir motivados y con suficiente moral para vencer al Levante, pero con esos dos goles se pone todo cuesta arriba. Muchos nervios y ansiedad por anotar gol y ellos han sabido gestionar mejor el encuentro y han tenido mayor acierto de cara a gol".

"Entramos con mucha fuerza en el partido, aprentando las líneas, terminando jugadas y teniendo la posesión. Esa era nuestra idea, pero a raíz de ese primer gol nos ha frenado en seco y hemos empezado a sufrir la fuerte pegada que tiene este equipo", comentó Momo al terminar el encuentro.