Paco Jémez: "El partido del domingo es fundamental"

Tras el partido contra el Real Madrid, Paco Jémez salió a rueda de prensa con la cabeza puesta más en el futuro que en el partido que acababa de jugar. Aun así, realizó un análisis del encuentro en el que destacó haber "competido lo mejor que hemos podido ante un gran rival y ante jugadores que tienen capacidad para decantar el partido con su calidad. Hemos tenido más ocasiones en la primera media hora de hacer el 1-0" sin embargo sería el Madrid el que se pondría por delante y si bien el primer gol no afectó tanto, "nos paró más el 0-2". Preguntado por la labor del árbitro, hoy muy pitado en el estadio de Gran Canaria, asegura que "de árbitros no entiendo mucho, pero dentro de lo complejo que debe ser hacer su trabajo no es complicado arbitrar a Las Palmas".

A pesar del resultado el técnico amarillo saca algunas buenas conclusiones de este partido, la primera es que esta derrota "nos debe servir para lo que nos viene, que eso si que es definitivo. Nunca se está preparado para que te piten dos penalties. Eso facilita las posibilidades del rival. No sé si han sido penalti o no, pero eso no tiene ninguna importancia". La segunda tiene que ver con la producción ofensiva del equipo: "nos falta acierto en las primeras ocasiones, pero lo primero que necesitamos es tener esas ocasiones y eso lo hemos logrado. Hoy hemos hecho intervenir más al portero; y eso es lo que necesitamos para ir ganando partidos".

Mirando al próximo enfrentamiento con el Levante Jémez lo tiene claro "Si no le ganamos al Levante, en un porcentaje alto estaremos en Segunda. Eso nos lo hemos ganado nosotros. El partido del domingo es fundamental. Si lo perdemos, descenderemos en un porcentaje muy alto, aunque no dejaremos de trabajar mientras tengamos posibilidades. El levante tiene un calendario, a priori, más complicado, pero llegar con 11 puntos de desventaja es casi insalvable". Por lo que Las Palmas debe ir a darlo todo.

Eso sí, el equipo amarillo podría ir a este enfrentamiento tan importante sin Ximo Navarro que tras ver la amarilla se podría perder el encuentro aunque según Jémez "vamos a intentar recurrirla porque no es una acción merecedora de tarjeta. Los comités no suelen ir en contra de los árbitros cuando han errado. Esa falta en otro sitio del campo no es tarjeta. Creo que el árbitro se ha equivocado; era una tarjeta innecesaria".