Jonathan Pereira hace respirar al Alcorcón

Por matemática, rachas, sensaciones y un sinfín de motivos, todo apuntaba a que el Alcorcón no iba a cosechar un resultado demasiado positivo en el Estadio Carlos Tartiere, pero el fútbol volvió a demostrar que en la Segunda División no hay nada establecido y que puede ocurrir absolutamente todo, hasta lo menos esperado. Tal fue así, que después de 93 minutos con tablas en el electrónico en un duelo que pudo decantarse hacia cualquier lado, Jonathan Pereira decidió que los tres puntos, después de varios meses sin ocurrir, iban a viajar hasta el sur de la capital española gracias a un gol en el último resquicio. Suspiró el Real Oviedo y respiró, muy aliviado, un conjunto alfarero que por nada del mundo se imaginó un partido así.

"Estoy cómodo porque estoy jugando bastante y me encuentro bien. He pegado un salto de nivel comparado con los primeros meses y espero continuar así". Esas fueron las declaraciones a principios del mes de marzo de un ariete gallego que no se esperaría que, tras tantas jornadas de derrotas y malos momentos, iba a asaltar el feudo ovetense y arrancar un triunfo que hacía muchísima falta para un Alcorcón que ya se encuentra a ocho puntos del descenso marcado por la Cultural y Deportiva Leonesa.

Quedan nueve finales para todos y cada unos de los integrantes de la temible Segunda División, pero en especial para los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla. El Alcorcón es decimoquinto con 41 puntos y detrás de él están el FC Barcelona B, el Almería, el Nàstic y el cuadro leonés ya mencionado. Son ocho los puntos de diferencia, es decir, apenas tres partidos, por lo que sería un auténtico y estrepitoso error creer que ya está todo resuelto y más que allanado el camino. Sobre todo teniendo en cuenta que los pupilos de Julio Velázquez deberán enfrentarse a duras plantillas como la del Numancia, Osasuna, Huesca y Rayo Vallecano. Así que la filosofía de ir partido a partido y coger aire poco a poco es la más correcta.