Ziganda: “La clasificación es importante pero la sensación que tenemos que dar es esta”

Enésima decepción del Athletic en una temporada que va camino de batir cualquier récord negativo del club en esta última etapa. La llegada de Ziganda ha mermado a un bloque que aspiraba a mucho más y desde luego parece que el de Larráinzar no es la persona idónea para desbloquear esta situación. Ante el Celta de Vigo, si bien es cierto que los rojiblancos estuvieron mejor que los gallegos, los últimos diez minutos pudieron, incluso, dejar una derrota para los de San Mamés. Unai Núñez adelantó a los locales diez minutos después de arrancar el segundo tiempo, pero Brais Méndez, ya en el descuento, igualó el marcador. El estado físico, una vez más, volvió a pasar factura a un equipo que ha tenido dos semanas para preparar un partido en el que terminó sin energía.

"Es más un tema de cansancio que de confianza, porque ha sido un partido muy exigente"

En la rueda de prensa, José Ángel Ziganda, como ya acostumbra, representó una idea diametralmente opuesta a lo que verdaderamente se vio sobre el terreno de juego, sobre todo con su equipo por delante en el marcador. Tal y como viene sucediendo desde que se hizo cargo del equipo, el Athletic se echa atrás cuando aventaja a su rival, algo que da alas a un contrincante que normalmente encuentra la forma de hacer daño. En esta ocasión, el técnico ex del Bilbao Athletic se centró en el estado físico para justificar este paso atrás: “Es normal que el equipo no pueda dar todo. Ellos han arriesgado y es lógico que te metas en tu área, pero es más un tema de cansancio que de confianza, porque ha sido un partido muy exigente”. Enumera que “el esfuerzo ha sido apretarles, casi al hombre, durante todo el partido, sin que fueran capaces de dar cuatro pases seguidos”, algo que, según él, ha desgastado a los suyos.

En cuanto al choque, el de Larráinzar ve ochenta minutos rojiblancos y diez celestes: “El partido dura noventa minutos más descuento y ochenta han sido nuestros. De los partidos del Celta, este ha sido uno de los que menos posesión ha tenido. El equipo ha sido reconocible y con suficientes llegadas como para hacer algún gol más. Los últimos diez minutos estábamos muy cansados, nos hemos replegado y ellos se lo han jugado. Sin ocasiones claras, al final, incluso hemos podido perder”. Una de las claves ha podido ser la que tiene que ver con las sustituciones. Y es que, mientras que las de Unzué sí han dado un rendimiento positivo a su equipo, las de Ziganda no han terminado de cambiar el choque. No obstante, las molestias de Balenziaga y su posterior cambio echaron por tierra la idea del entrenador: “Creo que el cambio de Balenziaga era para uno de banda y estaba previsto que saliera alguien que se quedase el balón o estirara el equipo. A partir de ahí, hemos perdido el control del juego”.

"Unos años tienes suerte y otros no, y este año no estamos teniendo suerte"

Otro elemento fundamental ha sido el colegiado, que ha realizado una mala actuación no concediendo penaltis que parecían bastante claros a favor del conjunto rojiblanco. Como suele ser habitual, Ziganda no ha comentado nada sobre Del Cerro Grande: “No hablo de los árbitros. No está siendo un año fácil en ninguno de los aspectos. Unos años tienes suerte y otros no, y este año no estamos teniendo suerte”. Para acabar con el resumen del partido, resulta lógico pensar que la séptima plaza, que era el único objetivo del vestuario antes de este partido, se escapa un poco más. Sin embargo, el técnico navarro sí mantiene su confianza: “Matemáticamente hay opciones y hay que pelearlas. Hay que hacer casi pleno, pero intentaremos ir a Villarreal a jugar como hemos jugado hoy. La clasificación es importante pero la sensación que tenemos que dar es esta”.

En el plano individual, muchos han sido los nombres que han saltado en sala de prensa. El primero el de Iturraspe, que ha formado pareja de centrocampistas junto a Mikel San José. El de Abadiño ha cuajado un buen encuentro y Ziganda espera que continúe por esa línea: “Cuando Itu juega bien es quien gobierna el partido. Tiene que ser consciente de que tiene esa capacidad y ahora tiene que repetirla”. Otro nombre propio ha sido el de Iñaki Williams, que ha jugado en la punta de ataque en detrimento de Aritz Aduriz. Reconociendo que “a día de hoy el delantero del Athletic es Aduriz porque es el mejor delantero del equipo”, el técnico ha ensalzado el buen partido de su futbolista: “Ha hecho un buen partido y ha incomodado mucho. Cuando está con ese punto da sensación de peligro”.

Ya en la línea defensiva, otros dos nombres han sido los protagonistas. El primero el de Unai Núñez, goleador rojiblanco en el encuentro. Ziganda sabe que este gol es similar “al año que está llevando”, pues lo cierto es que es uno de los futbolistas que mejor rendimiento está dejando sobre el césped: “Es muy regular y está dando un nivel muy alto. Estábamos extrañados de que no hubiera hecho gol hasta ahora porque es un jugador que puede aportar”. El segundo ha sido Balenziaga, que ha tenido que abandonar el terreno de juego por una sobrecarga. Desvelando que se encuentra bien, el entrenador rojiblanco cree que es consecuencia del esfuerzo: “El esfuerzo ha sido brutal y por mucho que quieras asemejar los entrenamientos a los partidos, no tiene nada que ver”.

"Te llegan cosas pero entiendo la situación en la que estamos y en la que estoy"

Antes de abandonar la sala de prensa, ha sido cuestionado por su continuidad al frente del equipo una vez termine la temporada. Descartando el hecho de que alguien de la zona noble del club le haya transmitido su sentir, admite que no está al corriente de los candidatos que afloran día tras día como sucesores en el banquillo: “No leo ni escucho nada. Te llegan cosas pero entiendo la situación en la que estamos y en la que estoy. Tengo ganas de pelar los partidos y es en lo único que me centro”. De esta forma, con la puerta completamente abierta hacia un lado o hacia otro, Ziganda realizó las valoraciones sobre el encuentro ante el Celta de Vigo.