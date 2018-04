Quique Sánchez Flores: "Somos menos eficaces que el año pasado"

Google Plus

Quique se lamentó y comparó la situación con la de la pasada campaña: “Tenemos más ocasiones que el año pasado pero somos mucho menos eficaces, hay que lamentarse ya que sin eficacia es complicado ganar partidos. Hoy empezamos muy mal, con posesión estéril, después el equipo mejoró en la segunda mitad.”

El entrenador fue preguntado por la última acción en la que el colegiado cortó una jugada en la que Gerard Moreno podría haber creado peligro: “No me enfada la última ocasiones, se había acabado el partido y el árbitro hizo bien”.

También comparó a su equipo con el Alavés a nivel de juego y recalcó en las claves: “Era muy importante quien hiciera el primer gol, el Alavés es similar a nosotros así que en la segunda parte conseguimos que el balón circulase mucho más rápido y mejor, de esta forma podíamos hacer más daño y generar mucho más”.

Sobre los pitos y cánticos en contra del equipo y de algunos jugadores se mostró solidario con los suyos y le restó importancia: “Nos entendemos como una sola cosa y entendemos que la afición no esté contenta, nosotros nos esforzamos y defendemos la profesión, si gustamos o no gustamos es la opinión de la gente. Nosotros trabajamos mucho.” Además respondió sobre los pitos a Pau López: “Me importa que los jugadores lo hagan bien, Pau hizo 3 paradas muy buenas y ya está, es una profesión pública. Hay que seguir el camino, esto le hará crecer como futbolista”. Sentenció.

Además habló sobre su futuro y lo que podría ocurrir a final de temporada aunque no quiso hablar mucho sobre ello: “No tiene sentido responder cuando sabéis todos cual es la situación y no hay que hacer ningún tipo de drama, no quiero ser protagonista, el Espanyol lo es. Todo está siendo muy natural”.

El técnico madrileño aprovechó para dar un recado a la prensa y su trato a algunos jugadores: “Nos venimos quejando de los jugadores verticales que retienen más el balón y hoy nos han ayudado mucho más”. Por último le preguntaron sobre la reacción de las redes sociales al partido de Higuaín, él lo comparó con su etapa de jugador “se estaba mejor cuando no habían redes sociales, cuando jugaba no existían”. Terminó.