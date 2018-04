Fran Sánchez: "La carga de minutos no será algo determinante"

Google Plus

El FC Barcelona consiguió tres puntos en Liga Iberdrola tras tres encuentros sin hacerlo. Las azulgrana plantearon un partido serio ante el cuarto clasificado de la Liga Iberdrola, y solventaron el encuentro en 43 minutos. Al término del partido, Fran Sánchez pasó por zona mixta y dejó sus impresiones: "Saco una valoración positiva. Nos llevamos los tres puntos, además de que hemos hecho un muy buen partido, hemos dominado el juego y con más puntería podría haber sido todo mejor", comenzó el técnico culé.

"Con más puntería podría haber sido todo mejor" "Hemos tenido ocasiones pero solo nos han entrado tres. Teníamos delante al cuarto clasificado de la liga, un equipo que lleva mostrando un buen nivel toda la temporada, al igual que ha hecho hoy. En defensa son muy sólidas, no es fácil hacer goles cada vez que llegas a la portería rival", añadió.

El Fútbol Club Barcelona estaba pasando por una mala racha de resultados, que no de juego, en las últimas jornadas. Las culés no conseguían ganar en casa desde el partido ante el Zaragoza, el 14 de enero. Con el 3-1 ante Granadilla, los tres puntos volvieron, y con ellos la sensación de que este equipo sigue vivo en la competición doméstica: "Las victorias siempre te refuerzan en la moral. En ningún partido hemos tenido la sensación de que los rivales nos habían superado o habían sido mejores. Algunos partidos no han sido como nos esperábamos y estamos contentos por volver a ganar, que ya han pasado unas semanas desde que lo hicimos por última vez".

"En Champions competíamos ante un gigante, hoy hemos jugado en nuestra realidad y creo que el equipo ha estado muy bien. Como decía antes hemos dominado el partido, consiguiendo que el rival nos generara poco, que no es fácil. Nos vamos con buenas sensaciones al parón de selecciones", puntualizó Fran Sánchez.

"Hoy hemos jugado en nuestra realidad y creo que el equipo ha estado muy bien" El Barça solo ha dejado escapar dos partidos de liga, uno en casa ante el Athletic Club y otro fuera contra precisamente las canarias. Por ello, el encuentro ante la Granadilla era de máxima exigencia; además, en Tenerife, las azulgrana no pudieron desarrollar su fútbol con las máximas garantías y el terreno tampoco facilitó la fluidez del juego. Así lo veía el técnico: "El terreno de juego ha condicionado mucho en los dos partidos. Allí ellas tuvieron más opciones porque era un campo más pequeño, cosa que les permitía hacer las transiciones con más facilidad, hoy en cambio les ha costado. En los dos partidos se ha visto un equipo como es el Granadilla que está bien organizado en defensa, deja pocos espacios y nos ha costado mucho poder materializar las acciones. Es un equipo fuerte y creo que están donde están por algo; por la calidad que tienen merecen estar donde están ahora".

"He decidido cambiar el sistema para evitar que se partiera el juego. Desde el banquillo teníamos esa sensación y queríamos evitarlo. Con el 4-2-3-1 nos hemos mantenido más juntas, que era lo que estaba buscando con el cambio de sistema. El equipo lo ha hecho bien de las dos maneras", siguió diciendo.

Hay una futbolista que está destacando por encima del resto. Patricia Guijarro es el comodín que soluciona todas las papeletas a Fran Sánchez, la centrocampista rinde allá donde la pongan, y además lo hace con gol: "Tiene la facilidad para hacerlo bien allí donde juega y es una jugadora muy joven, que tiene mucho futuro. Tiene que seguir trabajando como lo hace, pero tiene muchas calidades. En defensa es muy difícil de superar y en ataque tiene buen chute exterior, va bien de cabeza y aporta muchas cosas al equipo".

"Quedan partidos y seguro que todos serán complicados tanto para ellas como para nosotras" El nivel de la Liga Iberdrola está subiendo de manera considerable. Los rivales se juegan descender, entrar en puestos de acceso a la Copa de la Reina o conseguir el título. Además, los minutos empiezan a pesar en las piernas de jugadoras, que a parte de clubes tienen compromisos con sus selecciones: "Todos los equipos cuando juegan contra el Barça o el Atlético de Madrid marcan estos partidos en su calendario porque son especiales. Tenemos una liga en la que todos se juegan algo. Quedan partidos y seguro que todos serán complicados tanto para ellas como para nosotras".

"La carga de minutos no nos supone un problema. Al final es algo que es así nos guste o no, tenemos que aceptarlo y trabajar teniendo en cuenta este aspecto. El equipo está en un buen tono físico, llevamos muchos partidos y hoy hemos demostrado que hemos aguantado bien, hemos aguantado los 90 minutos en un buen tono físico. No será algo determinante", finalizó.