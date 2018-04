Lorca FC - Granada CF, puntuaciones del Granada CF, jornada 33 de La Liga 123

Google Plus

El Granada se marcha de vacío del Artés Carrasco. Fue de menos a más en el partido, después de una primera parte de un nivel muy pobre, que muestra las carencias del equipo rojiblanco fuera de casa. Reaccionó en los segundos 45 minutos aunque encajaría dos goles que terminaron por desquiciar al equipo. El balón parado es el talón de Aquiles de este Granada, al que le falta mucho por mejorar si quiere entrar en playoff de ascenso.

Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Pedro Morilla

5 | Alineó un once lleno de sorpresas, porque apostó por los que consiguieron la victoria ante el Numancia el pasado domingo como Quini, Puertas, Espinosa y Pedro, el lugar de que Víctor Díaz o Peña volvieran a la titularidad. No le respondieron de forma positiva. La primera parte fue nefasta, además de que los goles del Lorca llegaron con errores defensivos. No acertó en el cambio de Kunde por Peña, ya que el primero aporta mucho más en el verde que otros compañeros. A balón parado, el Granada sufre mucho.

Javi Varas

6 | Salvó el primer gol del Lorca en la primera parte, despejando con las dos manos un cabezazo muy claro de Pomares. No pudo hacer nada en el resto de goles porque remataron los jugadores locales completamente libres de marca.

Quini

5 | El lateral no tuvo su mejor día. Jugaba su segundo partido de titular, contando con la confianza de Morilla, que lo situó de titular en lugar de Víctor Díaz, que volvía tras sanción. Quini apenas aportó ofensivamente y defensivamente no estuvo a la altura.

Germán Sánchez

4 | Al contrario que en otros partidos, Germán no tuvo una tarde cómoda. En el Artés Carrasco se le vio incómodo y cometiendo fallos impropios de su nivel. En el gol del Lorca falló en el marcaje y tampoco estuvo acertado en el segundo gol encajado.

Chico Flores

3 | Horrible partido de la pareja Chico - Germán, que fallaron en mucas ocasiones, sobre todo a balón parado. El gaditano tuvo una mala actuación en el Artés Carrasco.

Alex Martínez

5 | El lateral hizo un partido correcto, de menos a más. Participó en la jugada del empate del Granada, haciendo una bonita pared con Espinosa. Atrás tuvo más problemas.

Kunde

6 | El jugador del Granada tuvo protagonismo durante el primer tramo del partido pero fue de más a menos y, en la segunda mitad, fue sustituido por Sergio Peña justo después del empate rojiblanco.

Montoro

6 | Junto a Kunde, participó en la movilidad del equipo durante los primeros 20 minutos, pero su aportación fue desapareciendo conforme avanzó la primera parte. En la segunda sí que intervino más, favoreciendo el juego del Granada, que embotelló al Lorca en su propia área. Marcó el empate a dos del equipo, aunque se vio favorecido al golpear el balón en un contrario.

Puertas

6 | Uno de los jugadores más activos del Granada, aunque su aportación fue de más a menos. Tuvo una de las mejores ocasiones de los rojiblancos, pero su disparo se marchó al lateral de la red en la primera parte. En la segunda mitad, también tuvo algún que otro disparo a portería.

Espinosa

5 | Ha contado con la confianza del nuevo técnico pero en Lorca, el jugador no le ha respondido como se esperaba. En la primera parte, al igual que el resto de compañeros, no brilló. En la segunda, participó en el gol de Pedro, asistiendo desde la banda izquierda, tras una bonita pared con Álex Martínez. Aun así, no tuvo el protagonismo deseado y se marchó sustituido por Manaj.

Pedro

6 | Volvió el Pedro de los últimos meses. Recuperó la titularidad pero se le vio algo perdido sobre el verde, con muy poca participación y perdiendo balones. Sin embargo, en la segunda parte estuvo más activo. Fue el encargado de empatar el partido, rematando un centro raso de Espinosa pero no aparecería más. Fue sustituido por Agra.

Joselu

4 | Desacertado. No convirtió ninguna de sus intervenciones ante el portero y tampoco creó mucho peligro ante los centrales del Lorca.

Sergio Peña

5 | Tuvo media hora por delante en el Artés Carrasco pero no aportó prácticamente nada.

Manaj

5| Entró por Espinosa y se situó al lado de Joselu en la punta del ataque. Sin embargo, no tuvo oportunidades para lograr algún gol.

Agra

SC | Entró en la recta final pero apenas pudo tener peligro de gol.

Árbitro: Ais Reig

No tuvo un partido complicado el colegiado del comité valenciano. Amonestó a Espinosa, del Granada, y a Antonio López, del Lorca.