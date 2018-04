Rodrigo congela Butarque

Tarde soleada en Butarque para presenciar el enfrentamiento entre dos equipos sin nada en juego. Mientras los locales piensan ya en permanecer un año más al máximo nivel, los visitantes tienen en la mano un billete hacia la próxima edición de la Champions League. Comenzaba un cara a cara en el que lo único que había en juego era el orgullo y la ilusión por sumar en el casillero.

Garitano ponía en escena una defensa formada por 5 jugadores con el fin de plantar un muro ante la amenaza de los dos atacantes valencianistas. En esta ocasión Marcelino optó por Rodrigo y Zaza en la punta de ataque. El internacional con España llegaba a la cita con la moral por las nubes después de despuntar en el amistoso ante la selección alemana y sembrar el debate del ‘9’ de cara al Mundial de Rusia.

Comenzó como un tiro el Leganés ganando las espaldas a la defensa rival, sobre todo fue Gayá el que sufrió la velocidad de los carrileros diestros pepineros. El control recaía sobre el combinado madrileño, que era capaz de transformar cada jugada en una situación de peligro. Ahora sí, no entraron con la puntería afinada y Jaume apenas recibió peligro entre los tres palos. El Valencia, por su parte, se encontró ante un guión el cual no esperaba. Los delanteros fueron abducidos por la fortaleza defensiva leganense y tanto Parejo como Kondogbia se veían incapaces de hacerse con las riendas del juego. En el lateral derecho, Rubén Vezo se veía sobrepasado constantemente ante la acumulación de jugadores, entre los que se encontraban Rico, Omar, Gabriel y, en ciertas ocasiones, Amrabat.

El jugador marroquí se encargó de desmontar la defensa ché mediante movimientos entre centrales que abrían espacios en los costados. Estos eran aprovechados por Omar y Zaldua, pero la falta de atino impedía poner en apuros al meta valenciano. Llegó su primera aparición a tiro de Gabriel, que después de tanto avisar ejecutó un disparo que obligó al cancerbero a volar para evitar el primer tanto del encuentro. Butarque enloquecía con la puesta en escena que habían llevado a cabo sus jugadores. La idea de Garitano estaba recogiendo sus frutos en un inicio apasionante de sus muchachos.

Las jugadas de ataque se sucedían ante un Valencia espeso y desacertado con el balón en las botas. Constantes pases verticales a los delanteros y con los extremos completamente ausentes no lograban encontrarse los pupilos de Marcelino a la hora de la ejecución de las jugadas. Y así llegaron al medio tiempo, muy requerido por unos y no tan necesitado por otros. El Leganes venció en el primer asalto, pero no fue capaz de noquearlo, ni tan siquiera de desconcertarlo. El luminoso no se movió en los 45 minutos iniciales y el lamento de los jugadores blanquiazules era notable en su marcha hacia el túnel de vestuarios.

El descanso no pareció hacer efecto en los valencianos. La segunda parte continuó por la senda que marcaba el Leganés. Por consiguiente, avisó primero, pero una vez más no llegó a encontrar portería. Sin embargo, cuando un delantero está de dulce no pasa desapercibido. Sin hacer mucho ruido hasta ese preciso instante, apareció el de siempre, Rodrigo. Recuperación de Kondogbia en la salida del ‘Lega’ y el balón llegó al internacional, que tras cargar la zurda introdujo el esférico en la meta de Cuéllar. Golpe inesperado el que recibían los pepineros, echando por la borda todo el trabajo realizado, aún así, restaban minutos suficientes para conseguir sumar en el marcador.

Reaccionó Garitano destruyendo su contundente defensa y dando entrada a Beauvue. El ataque cogió color con un referente fijo en punta y Amrabat con mayor libertad por la izquierda. La desesperación se apoderaba de los futbolistas locales, que tras numerosas intentonas no acertaban a la hora de la verdad. Marcelino introdujo en el verde jugadores veloces buscando las cosquillas del Leganés cuando más se volcaba al ataque.

Los instantes finales del partido fueron un continuo asedio a la portería rival. Centros sin rematador y pases entre líneas que no encontraba receptor eran los medios más recurridos, ninguno de ellos tenía premio. Con ello se llegó al final, en el que el protagonista de la historia fue el mayor perjudicado. Rodrigo continua dando pinceladas a una temporada sensacional en números, 16 tantos acumula en total y llama a la puerta de Julen Lopetegui. Mientras tanto, el premio del Leganés no se encontró en el resultado, sino que se encontró sobre el verde, y fue su juego.