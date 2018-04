Fernando Macías participó en dos partidos del cuadrangular

Fernando Macías ya está de vuelta en las instalaciones del Rayo Vallecano para disputar el importante choque que tiene el Juvenil A ante sí. Se enfrenta a un Real Madrid que aspira a lo mismo que ellos, el título de Liga -competición que ahora lidera el Rayo Vallecano-. Pero el venezolano, antes de ponerse a las órdenes de Ángel Dongil, fue protagonista en dos encuentros con la vinotinto sub-21.

​Participación del rayista

El rayista, durante el primer encuentro celebrado en el cuadrangular en el que competía su selección, partió desde el banquillo. En un encuentro igualado durante los noventa minutos, fue protagonista al marcar el último penalti de una tanda que otorgaba la victoria a los venezolanos. Los 33 minutos que disputó en este encuentro, dieron buenas sensaciones para que el seleccionador le hiciera comenzar de inicio en el siguiente partido, ante Japón.

A pesar de ser titular, no disputó los noventa minutos. Fue sustituido al inicio de la segunda parte, por lo que Macías tan sólo desplegó su talento sobre el césped durante los primeros 45 minutos. El partido volvió a terminar con el segundo empate del cuadrangular para los venezolanos.

Pero aún les quedaba un último partido a los de Rafael Dudamel. Este les enfrentaba contra Chile, donde no pudieron conseguir la victoria y no lograron llevarse a casa el trofeo que les convertía en ganadores. Un insólito tanto de los chilenos les dejó tocados y hundidos. Macías no pudo remediar la derrota, pues no saltó al césped en ningún momento, vio los noventa minutos desde el banquillo.

Fernando Macías durante un entrenamiento con el Juvenil A | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Por lo que Fernando Macías ahora tiene que estar más concentrado que nunca para hacer vencedor a su equipo, pero llega con la experiencia adquirida jugando con la vinotinto sub-21, y con las piernas más o menos frescas para ayudar a los suyos en un tramo final de infarto.