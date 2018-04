Nacho Martínez: "Desde el momento que dejé de jugar tengo en la mente volver lo antes posible"

El Real Valladolid ya ha comenzado a preparar el encuentro del próximo domingo, a las 12:00 horas, contra el Nástic de Tarragona en el Nou Estadi.

Se han ejercitado en los Anexos al Estadio José Zorrilla. Un entrenamiento marcado por las ausencias de Deivid, que sigue con el proceso de recuperación y Cotán, que no pudo entrar en la convocatoria ante el Reus, por unas molestias en su rodilla derecha.

Los titulares que jugaron ante el Reus tuvieron una sesión de recuperación, mientras que el resto de jugadores tuvieron entrenamiento habitual.

Este lunes tendrán día de descanso y volverán el martes a partir de las 17:00 horas en los Anexos al Estadio José Zorrilla.

Tras el entrenamiento, Nacho Martínez ha atendido a los medios de comunicación. Le sorprendió jugar. "Llevaba tiempo sin entrar en una convocatoria y entré ayer y tuve que salir porque a Kiko lo expulsaron".

Sobre si hubo algún motivo por el que no ha jugado en 15 jornadas y si el entrenador le ha comentado, Nacho comenta: "No me ha dado ningún consejo, ni nada. Yo, desde la última vez que fui convocado, he seguido entrenando con ganas, para que en cualquier momento que tenga la oportunidad, poder aprovecharla".

Nacho comenzó siendo titular, pero dejó de contar para el entrenador y eso ha pasado factura anímicamente. "Muy mal porque empecé jugando y bueno, pasar de jugar a desaparecer se pasa mal porque llega un momento en el que entrenas, entrenas y no vuelves a tener esa oportunidad, pero bueno, siempre hay que estar preparado y hay que ser positivo, mentalidad positiva y esperar el momento para que una vez que vuelva, intentar que no desaparezca otra vez".

Nacho no pensó que lo tenía perdido. "No, porque en ese aspecto soy una persona positiva y pienso que puede cambiar en cualquier momento y así ha sido".

No sabe el porqué de su salida del once titular. "La cabeza, en ese aspecto te juega mala pasada, pero la verdad es que no lo sé. No te puedo decir porque no lo sé. El míster, en ese momento, por las circunstancias optó por otro compañero y, ya te digo, buscar el lado positivo de las cosas y esperar el momento para intentar volver".

Ahora el objetivo es volver a conseguir el puesto. "Desde el momento que dejé de jugar tengo en la mente volver lo antes posible e intentar ganarme el puesto otra vez".

Sobre las sensaciones al salir. "Es difícil, ya que salí sin calentar, nos quedamos con 10. Era un equipo que nos atacaba bastante, pero desde el momento que me tocó salir, intentando aportar lo que necesite el equipo y tuvimos la suerte de amarrar el resultado y llevarnos los tres puntos"

Sobre la falta de ritmo comentó que "es normal, llevas bastante sin jugar, por mucho que entrenes bien, el partido es otro ritmo, otra intensidad. Yo creo que me adapté bien. Si tengo la suerte de seguir jugando, intentaré coger el ritmo lo antes posible", comenta el jugador pucelano.