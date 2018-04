Montella: ''El equipo está fastidiado por empatar ante todo un Barcelona''

El Sevilla, en un gran partido, se dejó la victoria ante el Barcelona tras encajar dos goles en menos de un minuto. Los sevillistas pudieron hacer más goles, pero la falta de efectividad hizo que se dejaran dos puntos vitales para jugar Europa. Con la entrada de Messi en el campo y el cansancio de los locales, el partido acabó en un equilibrado marcador a pesar del gran esfuerzo físico de los nervionenses.

Montella, a pesar de que su equipo no haya logrado la victoria, se mostró satisfecho por el rendimiento de los suyos ante todo un Barcelona: ''Mi sensación es positiva porque el equipo ha jugado de forma sensacional, pero estamos todos un poco enfadados en el vestuario. El fútbol es así, hemos tenido muchas ocasiones para cerrar el partido en la segunda parte y no lo hemos hecho''.

''El equipo ha jugado un partido sensacional''

El partido, que no empezó a peligrar para el Sevilla hasta la entrada de Messi en el terreno de juego estuvo muy del lado de los sevillistas. Montella habló sobre el jugador que cambió el rumbo del encuentro: ''Creo que Messi levanta totalmente a cualquier equipo, pero creo que nosotros hemos tenido ocasiones con Messi en el campo, podíamos haber marcado igualmente más, pero claro que con él es otro equipo. Cuando no juega él uno está menos preocupado, pero cuando él lo hace lo estamos todos, es muy bueno. Espero que en la final de la Copa del Rey descanse un poco''.

El técnico confesó que el equipo está fastidiado por el escaso premio tras el partido realizado: ''El vestuario está igual de enfadado que yo, pero eso es positivo porque si el equipo empata contra un rival como el Barcelona y están enfadados todos, es bueno. Está claro que no es la primera vez la falta de goles, en ataque trabajamos mucho, el fútbol es así y tenemos que mirar ahora hacia adelante''.

De cara al próximo partido de esta semana frente al Bayern Múnich, el técnico ve al equipo con ganas de seguir adelante a pesar del varapalo en liga: ''Yo no creo que el equipo esté muy fatigado, han tenido el balón mucho tiempo y si tienes el balón corres menos. Para el martes tenemos que pensar que debemos tener mucho el balón pero correr menos''. Sobre la ausencia, una vez más de Ben Yedder en el partido, Montella declaró que "llegó un poco cansado después de los partidos de selección. Tenía la intención de que jugara el partido pero después de la participación de Navas, no ha tenido la oportunidad hoy''.

También habló sobre las dos ausencias de dos de los fichajes invernales del Sevilla, Roque Mesa y Sandro: ''Sandro ha jugado un poco más que Roque Mesa, pero sólo puedo convocar a 18 jugadores, tengo que elegir todos los días y es muy complicado para mí. Igual que con Pareja que es un futbolista con mucha historia aquí y es un ganador y tampoco estaba en el banquillo''.

Por último, el entrenador italiano bromeó sobre su primera experiencia en la Semana Santa sevillana: ''Es muy bonita, he ido casi todos los días, y hoy ha sido el único día que no he ido. He rezado muchísimo, me ha faltado no ir hoy y creo que es por eso que me ha faltado la suerte en los últimos cinco minutos''.