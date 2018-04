La contracrónica: Rodrigo prolonga la racha

Nueva victoria del Valencia en Butarque en un partido sin demasiada historia durante la primera hora de choque. La cómoda situación de ambos equipos en la tabla y la seguridad defensiva fueron la tónica dominante del duelo y privaron al espectador de emociones fuertes. Los visitantes trataron de tomar la iniciativa en el segundo tiempo y fue un golpeo ajustado de Rodrigo Moreno el que dio los tres puntos a un Valencia que cada vez mira más alto.

Jaume y Vezo, novedades en el "once de gala"

Con tan solo un partido por semana y con la cuarta plaza que da acceso a la UEFA Champions League casi en el bolsillo, era previsible que Marcelino García Toral no quisiera complicarse la vida en el Municipal de Butarque y que alineara el once que cualquier aficionado al Valencia C.F. conoce de memoria: su "once de gala". Un once que se podría recitar casi de carrerilla y que ha llevado a los "chés" a firmar una temporada sobresaliente. Sin embargo, una hora antes del choque, al darse a conocer las alineaciones, se echaba de menos a Martín Montoya y a Neto Murara en el equipo titular. Las grandes novedades del once eran Ruben Vezo ocupando el lateral derecho y Jaume Domènech bajo palos. Destacar el buen hacer de ambos ya que estuvieron a la altura del duelo, el equipo no encajó goles y tan solo sufrió en algún centro lateral en el tramo final de partido. Respecto al portugués, que no es la primera vez que juega en una demarcación que no es la suya por delante de Montoya, cumplió bien atrás y demostró su solidez incluso atreviéndose a desmelenarse tímidamente en ataque, atributo que tendrá que mejorar en el futuro. Por parte del de Almenara, sorprendía y mucho su titularidad ya que a priori era el portero de la Copa del Rey pero volvió a mostrar seguridad atrás y dejó la portería a cero con alguna buena intervención. Las respectivas titularidades de Vezo y Jaume, casi lo más destacado del duelo en Leganés.

Sesenta minutos de conformismo

No es fácil describir cómo fue la primera hora de partido en Butarque, podemos afirmar que reinó el conformismo. Un conformismo de ambos equipos reflejado en el juego: mucho centrocampismo, sin posesiones largas y los porteros en Semana Santa ya que ni aparecieron. El Valencia no pudo imponer su calidad a un siempre incómodo "Lega" el cual complicó la vida a los visitantes con su complejo entramado defensivo. Nueve jugadores de campo repartidos en dos líneas de cinco y cuatro con el siempre dolor de cabeza Amrabat por delante anularon a un Valencia tosco y lento en la primera mitad. Este conformismo dominante, claro fruto de las cómodas posiciones de ambos conjuntos en la tabla clasificatoria, les llevó a no querer arriesgar hasta el tramo final de partido. El Leganés, con 36 puntos, afrontaba el compromiso con una ventaja de quince puntos con Las Palmas, con 21 en su haber. Una situación privilegiada para los de Asier Garitano que seguramente ningún aficionado "pepinero" esperaba a estas alturas de campeonato: la salvación en su mano y casi matemática.

Mirando hacia arriba

Ya no tiene sentido mirar hacia abajo para el Valencia, hay que ser ambicioso y cerrar el campeonato apuntando a cotas más altas que la cuarta plaza: la tercera posición y por qué no la segunda. Con una ventaja de 15 y 16 unidades, los de la capital del Turia miran de lejos por el retrovisor a Villarreal (con un partido menos) y Sevilla, los de Marcelino miran arriba y tiene al Real Madrid con un punto más que ellos y al Atlético de Madrid con dos más pero con un partido por disputar. Lo ideal sería levantar la cabeza y seguir sumando de a tres ya que la próxima jornada hay un precioso derbi madrileño en el Santiago Bernabéu que le puede venir de perlas al Valencia. La Semana Santa ha podido resucitar esta bella pugna por la segunda y tercera plaza.