Diego Rico: "Decida lo que decida el míster, hay que respetarlo"

Diego Rico atendió a las preguntas que le hicieron los compañeros de AS en la que habló sobre el estado del equipo, el futuro de Asier Garitano, el de Mantovani y el suyo propio.

El lateral negó que el Leganés estuviese salvado: "No, matemáticamente no hay nada. Hay que seguir". Aunque le insistieron en que tendrían que ir mal las cosas, el mantenía su opinión: "Pero no podernos relajarnos. Esto es fútbol". Eso sí, tampoco descartaba mirar hacia arriba: "No hay que descartar nada, pero la permanencia es el objetivo. Una vez la cerremos, cuanto más alto estemos, mejor". No descarta que la Copa sea el motivo por el que les está costando más estos meses: "Nunca se sabe. Estuvimos muy motivados. Era una competición para exigirnos y hacer grandes cosas. Algo pudo afectar. El burgalés no tiene miedo a que la temporada se les haga larga: "Prefiero que se haga larga. Porque como sea como el año pasado… ¡Casi nos dio un infarto!"

Sobre si Garitano era el equivalente a exigencia en el equipo, Rico lo tiene claro: "Sí, nos presiona y exprime a tope. Saca lo mejor de cada futbolista". Tito ha dicho que cree que Asier se irá, pero él no lo tiene nada claro: "Yo no tengo ni idea. Decida lo que decida hay que respetarlo. Si se queda, a trabajar. Si se va, habrá que agradecerle todo lo que ha hecho". Cuando se vio insistido, respondió: "No me incumbe. Es un asunto suyo". Aunque para él sería importante que se quedase: "Para mí, sí, claro. Ha sacado lo mejor de mí. Me ha dado confianza". Uno de los motivos para quedarse es que el Leganés crezca, Diego Rico está de acuerdo: "Por supuesto. Se debe crecer. Tratar de hacer las cosas mejor. Intentar hacer una gran plantilla. Como el Eibar. Reinventarse año tras año".

Otra posible marcha, la de Mantovani, es también un tema de actualidad: "Es una decisión difícil porque Martín es un ejemplo desde que llegó en Segunda B". Reconoce su admiración: "Es un capitán que nos exige al máximo. Un espejo en el que mirarse. Entrena como si tuviera 20 años".

Por último, se pronunció sobre su futuro y no descartó nada: "Tengo tres años más de contrato. El objetivo es acabar bien la temporada. Cuando llegue el verano, todo se verá".