¿El Villarreal necesita reforzar la delantera para la temporada que viene?

Este año el Villarreal incorporó delanteros como Ünal, Carlos Bacca o Roger Martinez. Ninguno ha rendido como se esperaba de ellos, además de la marcha de Bakambu a la Superliga china la delantera del Villarreal se vería más que afectada. Debido a estos sucesos muchos de los aficionados reclamarán en verano traer un nuevo delantero que ilusione en Villarreal.

Bacca, intermitente durante la temporada

El jugador colombiano de 32 años llegó al Submarino Amarillo esta temporada en calidad de cedido del Milan con opción a compra. Pese a ser el delantero por el que más apuesta Calleja, el colombiano no está rindiendo como se esperaba con nueve goles en 27 partidos

Tras venir de una temporada donde había anotado en 32 partidos 13 goles, no ofreció buenas sensaciones llegando a perder la titularidad en el conjunto de los rossoneri. Pese a su última temporada gris en el Milan, en su llegada a los rossoneri, Bacca consiguió adquirir la capacidad de ser el líder del equipo llegando a marcar 18 goles en la temporada luchando por el capocannoniere en Italia.

Foto: Villarreal Web

Su época dulce la tuvo durante su estancia en el Sevilla, donde fue una pieza clave para los sevillanos. En Sevilla, Bacca conseguiría conquistar dos Europa League siendo el delantero titular y el máximo goleador del equipo, llegando a marcar 20 goles en su última temporada al frente del conjunto sevillista.

En su llegada al Villarreal, todos esperaban ver al Bacca del Sevilla o de la primera temporada en el Milan, pero de momento no ha sido así. En el comienzo de la temporada, Bacca formaba pareja con Bakambu, aunque era el africano el que se hacía destacar en la delantera marcando un total de nueve goles en 15 partidos. Tras la marcha de Bakambu, el colombiano sería el encargado de coger galones y ser el encargado del gol en el submarino amarillo. Desafortunadamente este año Bacca no se está encontrando con el gol, anotando solamente cuatro goles tras la marcha de Bakambu. Finalmente, todo hace prever que el Villarreal no ejercerá la compra del colombiano por lo que el Villarreal deberá buscar un recambio de garantías en la delantera.

Ünal, un delantero cumplidor

La promesa turca de 20 años está siendo uno de los jugadores que más está aprovechando sus minutos tras su vuelta, en el mercado de invierno, de la cesión en el Levante. El delantero llegó por 14 millones procedente del Manchester City. En la actual temporada lleva cinco goles en 17 partidos, dejando muy buenas sensaciones en el terreno de juego.

El delantero turco destacaría en su etapa en Holanda. En la llegada del jugador al Breda, por entonces de la segunda división holandesa, con tan solo 18 años, anotaría en 14 partidos ocho goles, siendo una de las sensaciones en la temporada 2015/16. Debido a su gran rendimiento en esa temporada, el jugador turco debutará con su selección en 2015 frente a Luxemburgo.

Ünal volverá de la cesión al Manchester City pero este no contará para Pep Guardiola y volverá a salir en calidad de cedido al Twente holandés. Aquí la perla turca daría su explosión como futbolista donde será unos de los máximos goleadores de la Eredivisie con 18 goles en 32 partidos. Tras su increíble temporada muchos de los grandes de Europa pondrán su ojo en el delantero turco en el mercado de fichajes de 2017, aunque finalmente el Villarreal conseguirá su fichaje por 14 millones de euros.

Foto: Villarreal Web

En la llegada al Villarreal, ante la falta de minutos, se irá cedido al Levante. En su corta etapa, marcará un gol en siete partidos en la Primera División española, donde prácticamente no pudo adaptarse al equipo granota.

Ünal volverá de su cesión en invierno, donde contará con muchos más minutos a causa de la salida de Bakambu. El jugador turco ha anotado cuatro goles en 15 partidos, donde ha sido titular en ocho ocasiones. Ünal está destacando por ser uno de los jugadores que más luchan dentro del Submarino Amarillo y parece que en partidos como el de la última jornada se ha visto recompensado con el gol. Todo apunta que seguirá el año que viene en la delantera del Villarreal, incluso ganándose un puesto como titular en el once de Calleja.

Raba, la promesa amarilla

El jugador de la cantera del Submarino Amarillo es uno de los jugadores que se está ganando el puesto dentro del sistema de Calleja. El extremo cántabro ya cuenta con un contrato profesional con el primer equipo, jugando 15 partidos en esta temporada.

Foto: Gettyimages

Parece que se está ganando un puesto en la delantera amarilla, donde los últimos partidos está jugando de titular por delante de los delanteros Ünal o Roger Martinez. El extremo del Villarreal cada vez se está ganando un puesto dentro de la delantera de Calleja. Aunque únicamente ha marcado un gol está temporada, está siendo uno de los jugadores con mayor progresión en el Submarino Amarillo. Su rapidez y descaro es uno de los factores que más gustan de él, que aportan mucho peligro a la delantera amarilla.

Roger Martínez, la decepción

Llegaría en el mercado de invierno procedente del Jiangsu Suning de la Superliga china, como recambio Bakambu, siendo parte del trato en el delantero africano.

El jugador colombiano de 23 años venia de ser el delantero referencia del Jiangsu Suning, donde en dos temporadas había conseguido marcar 16 goles en 30 partidos. Antes de su llegada también pasó por la liga argentina, por equipos como el Racing Club o Aldosivi. Sería en el Racing Club donde destacaría marcando cuatro goles en diez partidos en su última temporada, haciendo ver de lo que es capaz.

Foto: Gettyimages

El jugador colombiano destaca por ser un jugador explosivo y habilidoso con mucha potencia física, y que no da un balón por perdido. Estas características son las que gustaron en Villarreal, por lo que vieron al colombiano como posible recambio de Bakambu. Finalmente, su rendimiento ha sido muy escaso donde todavía no conoce que es meter el gol con el Villarreal. La temporada que viene su continuidad será cuestionada por muchos, pero tiene la capacidad para explotar en el aspecto goleador en el conjunto amarillo.