Christian Fernández: “Queda mucho y estamos inmersos en la lucha"

Tras el último golpe recibido por el equipo carbayón en pasada jornada se necesitaba que un peso pesado diese su versión de la situación actual del equipo, el defensa Christian Fernández se le puede achacar muchas cosas pero de morderse la lengua no es una de ellas como siempre no nos dejó indiferentes: "No estamos tan mal como se pinta. Es cierto que después del Sporting se sobredimensionó todo, pero sabíamos que no habíamos hecho nada. Hay que ser conscientes de quiénes somos y dónde estamos. Hemos hecho 50 puntos, no hay que quitarle valor. Debemos esperar hasta el final y ver dónde llegamos”.

Recuerda que el equipo sigue en el grupo de los aspirantes a todo en la categoría: “Queda mucho y estamos inmersos en la lucha. Hemos demostrado que vamos para delante, con esfuerzo y entrega. Cosas como la del sábado puede pasar y mas en esta categoría. Lo que va a marcar la temporada va a ser lo que haga el equipo en las últimas jornadas. Ahora todo pasa por ganar en Lugo”.

Parece recurrente, sobre todo tras la derrota, el cambio de sistema tema por el que también fue preguntado: "El míster no nos ha dicho cómo vamos a jugar. A lo largo de la semana practicaremos cosas y luego se verá”.

El santanderino fue preguntado por la polémica generada tras su entrada al delantero del Granada CF Joselu, en la que se le tildaba de excesivamente duro en su juego: "Lo que se diga de mí me da igual. Se a quién le tengo que dar cuentas y valoro las opiniones de quién está conmigo. Voy a seguir dando lo mismo por este escudo, jugando al límite. No soy un jugador violento y no voy a llevar ese cartel por que me lo pongan”.

Termino su comparecencia para recordar que lo más importante ahora mismo es el siguiente partido: "Todos estamos inmersos en la lucha. Esta categoría tiene mucho nivel y hay que ser conscientes de la batalla de este fin de semana. El Lugo practica buen fútbol y será uno de los partidos más difíciles de la temporada”.