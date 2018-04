Sergio León: "Es una dinámica espectacular"

Sergio León fue uno de los grandes protagonistas del duelo de hoy. El de Palma Del Río anotó el primer gol del partido y ya suma once. El delantero atendió a los medios en zona mixta del Villamarín tras el encuentro.

El ‘7’ verdiblanco hablaba sobre la jugada que dio lugar al primer tanto del encuentro. El punta bético remató con el exterior tras un gran pase interior de Barragán. “Era la única manera de poder finalizar porque el portero ha salido bien, con la izquierda no me daba tiempo a rematar y con la derecha no tenía espacio. He pensado rápido y ha salido bien”, afirmaba León.

Con el de hoy, el jugador procedente de Osasuna ya suma once tantos en liga, superando los diez que consiguió la campaña pasada: “Para eso estamos, para superarnos año a año, seguir trabajando y ayudar al equipo. Ya dije a principios de temporada que los goles eran lo de menos, sino también aportar trabajo al equipo”.

El jugador fue sustituido en el 62’ y el público lo despidió con una gran ovación. De ello habló también en rueda de prensa: “No puede expresarse con palabras. Es un momento muy bonito después de tantos años aquí y en la cantera. Son momentos muy emotivos y espero salir más veces así”, aseguraba. Dedicó además unas palabras a la afición, debido al gran momento que está viviendo el equipo. “Ahora están todos ilusionados, al igual que nosotros. Es momento para ilusionarnos y seguir soñado. Este es el camino a seguir”.

El jugador comenzó siendo titular esta temporada, el gran momento de forma le hizo recalar en el banquillo hasta la lesión del paraguayo, ahora con la irrupción de Loren en el primer equipo, el de Palma Del Río volvió a recaer en el olvido. Pese a ello, los números podrían avalarle para ser el delantero titular del club verdiblanco. “Solo intento aprovechar los minutos que me dé el míster. Sea suplente o titular, cuando salga intentaré aportar mis goles y mi trabajo”.

La victoria de hoy ha hecho al Betis colocarse en la quinta posición de la clasificación a esperas de lo que haga el Villarreal ante el Athletic. El delantero se mostró cauto: “Hay que disfrutar estos momentos. Es una dinámica espectacular, nos sale todo, pero hay que estar expuestos a cuando perdamos. No será un camino de rosas”.

Ahora solo quedan siete partidos para finalizar la jornada y el Betis tiene que pelear si quiere estar en Europa el año que viene, algo que depende de sí mismo: “La posición es lo de menos ahora, vale en la última jornada. Esperemos que al terminar el partido en Leganés estemos en esta posición”.