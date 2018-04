Álvaro Cervera: "No somos capaces de doblegar a un equipo que no nos deja pasar".

El técnico cadista resumió el partido que realizo sus jugadores, destacando la mejora que se ha podido ver durante la segunda parte del encuentro: “Yo esperaba a la hora de ir que nos hicieran más daño a la contra, en ese aspecto esperábamos más peligro. Esa parte la hemos manejado bien. En la primera parte no ha pasado nada, no hemos hecho nada, y en la segunda después de ver dónde podíamos crear peligro hemos encontrado algún sitio. A partir de ahí con Perea hemos manejado más la pelota, conseguimos llegar tres veces claras y está bien”.

Ve insuficiente el punto conseguido: “Por la situación nuestra de que una vez salvado el punto se va a quedar corto con los resultados que haya, nos hubiera gustado conseguir los tres”.

Explicó el cambio que realiza en los últimos 10 minutos de juego, donde saca a Garrido para meter a Romera: “No era cuestión de arriesgar, con Garrido los hemos aguantado y entre ganar y perder siempre tiras a la oportunidad de ganar. Por cinco minutos no es arriesgar demasiado. Cuando después de atacar la perdemos necesitamos un ancla como Garrido, lo hemos cambiado por si Romera podía enganchar alguna”.

Pareció claro con las carencias que sufre el conjunto amarillo. Cervera hablo sobre ello: “Al equipo le falta lo que veis todos. Lo que tenemos le falta a otros y a nosotros nos falta que cuando un equipo como el Almería nos conoce, no ha perdido ningún balón en zona peligrosa hace falta moverse, ir al uno contra uno, y a veces nos falta. Tenemos velocidad, mucho ímpetu, pero nos cuesta sacar el balón jugado. Llegar tres veces y no meterla por el portero no me preocupa. Me preocupa la primera parte porque no somos capaces de doblegar a un contrario que si se te pone delante no nos deja pasar. Nos cuesta por el tipo de equipo que somos”.