Carrillo: "Ante el Reus, tenemos otra oportunidad y vamos a trabajar para ello"

Después del partido del Cádiz CF ante el UD Almería, pasarón por la zona mixta del Ramón de Carranza los futbolistas José Ángel Carrillo y Alberto Perea para dejar su opinión del empate ante el conjunto almeriense.

José Ángel Carrillo: "Ahora pensamos en el partido del Reus, que tenemos otra oportunidad y vamos a trabajar para ello"

El murciano se lamentaba no haber podido conseguir los tres puntos en juego: “El primer tiempo han venido a hacer su juego, defender, intentar mantener la portería a cero. Nosotros lo intentamos por todos los medios, en la primera parte nos ha costado más y nos hemos topado con un René que lleva una temporada magnífica y no ha podido. Ahora pensamos en el partido del Reus, que tenemos otra oportunidad y vamos a trabajar para ello”.

En el partido de ayer, Carrillo comenzó jugando por la banda derecha y terminó jugando como delantero centro, pasando por varias posiciones más: “Queríamos llevar la pelota a la zona de Alvarito, por mi zona llegó muy poco y tenía que hacer desmarques para poder dejar a Róber Correa subir. Luego me ha pasado a punta y ahí me sentía más cómodo. Tengo que trabajar donde el míster me ponga y así lo haré”.

Asegura que el equipo iba con la mentalidad de conseguir los tres puntos: “Nosotros veníamos con la ilusión de intentar conseguir los tres puntos. No se ha dado. Estamos cerquita, pero nos habríamos puesto arriba. Toca trabajar como el que más para pelear por los tres puntos en Reus”.

Alberto Perea: "Nos quedamos con que hemos sumado un punto y con que a Reus hay que ir a sumar los tres puntos"

Fue cambiado pasado el minuto cincuenta de juego por Eugeni. Gracias al cambio se pudo ver una buena mejora en el juego del conjunto amarillo: “En la primera parte costó mucho llegar arriba y en la segunda tuvimos algunas ocasiones más, pero René ha estado sensacional. Nos vamos con un punto y un poco mal sabor de boca”, explicaba el mediapunta tras el encuentro.

Perea no se conforma con haber logrado el empate en el partido de anoche: “Mal nos sabe porque eran tres puntos fundamentales. Nos quedamos con que hemos sumado un punto y con que a Reus hay que ir a sumar los tres puntos”.

Espera dejar atrás de una vez por todas las lesiones y poder centrarse en lo que resta de temporada. “Juego tres partidos y tengo problemas. Estoy teniendo un año complicado. A ver si puedo coger la forma para estar bien en la recta final”.