CD Vitoria, al borde del precipicio

El CD Vitoria está situado con treinta y dos puntos en la tabla de clasificación, igualado con el Izarra, que ocupa el puesto que condena a disputar el play-off por no descender a tercera división.



El CD Vitoria visita al Barakaldo, el domingo a las 17:00h, que está en tierra de nadie, con cincuenta y un puntos, a siete de los puestos que acreditan poder disputar el play-off por el ascenso a Segunda División. A falta de seis jornadas para la finalización del campeonato, es una desventaja considerable teniendo en cuenta lo igualadas que suelen estar estas competiciones. No obstante, a lo contrario del Barakaldo, para el CD Vitoria será una final de las seis que le quedan, si no quiere perder la categoría.



El club que el domingo ejercerá de local, el Barakaldo, viene de perder frente a los cachorros, frente al Bilbao Athletic en el campo de Lezama.



Por su parte, el CD Vitoria perdió en casa frente al Leioa por cero goles a uno.



Así, independientemente de como esté la tabla de clasificación, ambos equipos intentarán hacer buenas las últimas victorias cosechadas en el campeonato liguero. Hablando de números, el Barakaldo lleva tres victorias en los últimos cinco partidos; un cifra nada despreciable. A su vez, el CD Vitoria ha conseguido sumar seis puntos de los últimos quince, dando lugar a esa posición tan peligrosa que ocupa en la tabla.



En resumidas cuentas, el filial de la SD Eibar, el CD Vitoria, deberá ganar al Barakaldo si realmente quiere lograr la salvación sin tener que disputar ese temido play-off por el descenso. El Peña Sport es el equipo que marca el descenso directo de categoría con veinticinco puntos en su haber, lejos de los treinta y dos que suman CD Vitoria e Izarra. El Izarra viene apretando fuerte por atrás, y como el CD Vitoria parpadee por un segundo, se verá sometido a condena.