Que siga la magia

La temporada de Olga García está siendo más bien discreta en el Barça. Falta de confianza, la delantera ha visto como ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de no entrar en las convocatorias de Fran Sánchez. Una situación incómoda para una futbolista que tiene talento de sobra para estar en el conjunto catalán, así lo demuestra cada vez que va con España; con confianza y con minutos, la azulgrana es letal. Ante Finlandia anotó un auténtico golazo que sentenció el encuentro nada más comenzar la segunda mitad. Además, dio una lección de cómo se debe jugar en el extremo.

Olga es una delantera con mucho desborde y potencia física. Su rapidez e inteligencia le hacen estar dos pasos por delante de su defensora, además tiene gol. La delantera se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, un club que prima el esfuerzo de las suyas, para llevarlas a triunfar a lo más alto. La de Dosrius consiguió debutar con el equipo de su vida en 2010 y, tras marchar dos temporadas al Levante, volvió para convertirse en pieza vital del proyecto. Cada vez que ha estado sobre el verde, ha hecho partidos más que destacados. A pesar de no tener la plena confianza de su técnico en la actualidad, Olga García es consciente de que puede revertir la dinámica, y por ello en cada entrenamiento se deja la piel para poder volver a destacar bajo los focos del Miniestadi.

El FC Barcelona es un club que históricamente ha presumido de tener una magnífica cantera, y así lo han corroborado los resultados. Sin embargo, en las últimas temporadas la tendencia ha cambiado; ahora los fichajes de grandes estrellas parecen primordiales para convertirse en un equipo que reine el Viejo Continente. Coronarse con la Liga Iberdrola es el primer paso, levantar la Champions el siguiente. El principal objetivo es estar compitiendo con gigantes de la talla del Olympique de Lyon en los últimos años y para ello, futbolistas como Lieke Martens o Toni Duggan han recalado en la Ciudad Condal, aunque el éxito siempre pasa por tener a gente de la casa en el primer equipo, a parte de las grandes incorporaciones.

Olga García sigue contando con la confianza del seleccionador, Jorge Vilda | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

La llegada de refuerzos en ataque ha mermado la participación de una futbolista tan importante como es Olga García. La catalana siente los colores del club, condición indispensable para triunfar como culé; llegó a la cantera con el objetivo de recalar en lo más alto, objetivo que ha terminado consiguiendo, pese a que ahora esté en un momento delicado. En la actual campaña su participación ha ido decayendo; Jorge Vilda, seleccionador español, sigue confiando en una jugadora que es importante en el objetivo de llegar al Mundial. Con su tanto ante Finlandia, Olga demostró que tiene mucho fútbol en sus botas todavía, y que aún no ha dicho la última palabra.

Confianza en revertir la situación

Los aficionados culés no entienden que Olga García no sea más importante en el organigrama de Fran Sánchez. El Barcelona afronta una temporada de máxima exigencia con tres competiciones más los minutos que acumulan las internacionales. El descanso y las rotaciones deciden títulos, por lo que es de vital importancia que estas se lleven a cabo. Además, la competencia en los puestos de ataque puede decantar la balanza en un momento en el que la efectividad cara a puerta de las azulgrana está muy cuestionada. Ante la Granadilla Egatesa, el FC Barcelona volvió a demostrar que es serio candidato a la Liga Iberdrola pero la realidad es que el dominio no se tradujo en más goles.

La competencia en los puestos de ataque puede decantar la balanza en un momento en el que la efectividad cara a puerta de las azulgrana está muy cuestionada La situación es comprensible puesto que jugadoras como Lieke Martens o Toni Duggan acumulan muchos minutos en sus piernas, sumado al hecho de que Mariona Caldentey ha estado cuatro meses fuera. Olga García es el mejor argumento para dar descanso a la holandesa, ya que actúan en la misma posición. La catalana tiene nivel para suplir a la actual 'The Best', solo necesita confianza del míster para hacerlo posible. Con todo el equipo fresco, el club blaugrana es mucho más peligroso en todas las competiciones. Después de este parón internacional, Fran Sánchez debería comenzar a rotar si no quiere fundir al equipo, contando también que todavía queda la Copa de la Reina.

Olga García en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions en el Mini | Foto: Jordi Valle - VAVEL

Jorge Vilda 'marca' el camino

Pese a que en la Ciudad Condal, Olga García está teniendo pocos minutos, con España ha disputado siete minutos más que con su equipo; 483 con el Barça, 491 con la selección. Una realidad que es posible gracias a que Jorge Vilda continúa confiando en una futbolista que, cada vez que va con la selección, contribuye de manera destacada en las victorias. Se pudo ver el viernes ante Finlandia, y probablemente sea igual el martes ante Austria.