Papel destacado de las azulgrana en la victoria de España

El gran trabajo que se lleva a cabo en Barcelona repercute directamente en la selección española. El FC Barcelona sigue siendo el equipo que más futbolistas envía a las convocatorias de Jorge Vilda. España disputó, el viernes, el primer partido de clasificación para el Mundial, y lo hizo ante Finlandia, ganando por un claro 0-2. Uno de los dos tantos lo anotó Olga García, jugadora que está ante una temporada complicada en el Barça pero que con la selección sigue acumulando grandes actuaciones. El martes, las españolas volverán a la carga, esta vez contra Austria.

Olga García, respuesta a la confianza

La delantera disputó los 90 minutos en Finlandia, con una actuación más que destacada. Situada en el extremo izquierdo del ataque español, fue una de las futbolistas que más incidió para las suyas, y se notó. En la primera mitad creó mucho peligro para terminar anotando un tanto prodigioso desde fuera del área al inicio del segundo tiempo. Con la actuación del viernes, la catalana demostró que sigue teniendo el nivel para competir en el FC Barcelona.

Olga García ha disputado siete minutos más con la selección que con su equipo. Una clara muestra de la confianza que le tiene Jorge Vilda, que pese a no estar contando para su entrenador la sigue llevando a las convocatorias con el combinado nacional. La de Dosrius responde con nivel a la llamada del seleccionador, con actuaciones destacadas y con goles, pese a que solo lleva uno esta campaña.

Alexia, metrónomo de calidad

Está siendo una de las más destacadas del FC Barcelona en este tramo final de campaña. Con Fran Sánchez está teniendo minutos en el interior y en el pivote, cumpliendo en ambas posiciones con nota. Alexia es una centrocampista pura, defiende con mucha consistencia y cuando su equipo ataca es la contemporizadora del fútbol que juega su equipo. El tempo del partido lo lleva la '11' con clase a la par que elegancia. Por ello, Vilda la considera inamovible de las convocatorias.

Ante Finlandia volvió a ser imprescindible en la sala de máquinas de España. La Roja dominó con juego rápido y con frescura, sin dejar opciones a su rival, en gran parte gracias al liderazgo de Alexia Putellas en el centro del campo. La futbolista azulgrana acumula muchos minutos, y probablemente vuelva a estar el martes ante Austria, así que Fran tendrá la tarea de dosificarla para que llegue bien a los cruciales partidos que disputará el Barça en las próximas semanas.

Mapi León, un seguro de vida

La central aragonesa está protagonizando una temporada de escándalo, siendo imprescindible en el Barça y convirtiéndose en una de las centrales más consistentes de la Liga Iberdrola. Por si fuera poco, también destacó en la Champions League ante el Lyon por no dejar actuar a futbolistas de la talla de Hegerberg. Como premio, en la selección siguen apostando por su titularidad.

Ante Finlandia actuó por la banda izquierda como lateral. Los culés están acostumbrados a verla rendir en el centro de la zaga, donde se ha consagrado, pero nuevamente destacó en su nueva posición. Fue una de las mejores ya que no dejó pensar a las finlandesas, que vieron por la izquierda como un muro se interponía cada vez que querían pasar. Inteligente y solidaria en las ayudas, sin León esta selección perdería muchos argumentos en defensa.

Patri Guijarro, futuro prometedor

La centrocampista de 19 años está en un momento dulce de forma. Con Fran Sánchez ha disputado minutos en el pivote defensivo, en el interior y hasta como defensa central, cuajando partidos muy completos. Es una futbolista joven, que por proyección puede marcar una época en su equipo, como también lo puede hacer en la selección.

Titular ante las findanlesas el viernes, Guijarro tuvo un partido discreto. No jugó mal, puesto que fue esencial en defensa pero es cierto que las rivales la cubrieron bien. Es otra de las jugadoras que acumula muchos minutos, tras haber jugado cuatro partidos en dos semanas. No obstante, Patri sigue demostrando que su calidad no tiene límite.