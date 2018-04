El Barça B se complica la existencia ante la Cultural Leonesa

Partido de necesidades el que enfrentaba a ambos equipos en el Miniestadi. El FC Barcelona necesitaba la victoria para respirar más tranquilo fuera de los puestos de descenso, que está rozando tras seis jornadas sin conseguir ganar. Por contra, la Cultural Leonesa quería también los tres puntos, en el choque que podía suponer el último tren para tratar de mantener la categoría. El Barça presentaba una alineación con dos novedades: la titularidad de Jorge Cuenca y de Monchu, este último futbolista del Juvenil A. La Cultural, por su parte, no pudo contar con Gianni Zuiverloon, sancionado tras la tarjeta roja vista ante el Zaragoza.

El FC Barcelona volvió a dejar escapar los tres puntos ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Contra diez jugadores, dominando de principio a fin y teniendo ocasiones, pero sin materializar. El choque estuvo marcado por la polémica arbitral, ninguno de los dos equipos terminó contento con el colegiado. De esta manera, el Barça se complica mucho la temporada, puesto que tiene a los leoneses a un solo punto mientras que la 'Cultu' reaviva las esperanzas de salvar la categoría.

Una Cultural de más a menos y un Barça de menos a más

El encuentro comenzó con igualdad máxima, ambos equipos querían la victoria y luchaban por llevarse el esférico. Los de Gerard López atacaban con el habitual sistema 4-3-3 pero cerraban con dos líneas de cuatro, dejando a Aleñá y a Abel Ruiz en punta. Pronto llegó el primer golpe de la Cultural Leonesa, cuando se adelantó en el minuto cinco tras un centro frontal de Mario Ortíz que cogió a contrapié al guardameta blaugrana. Contestaron los locales haciéndose con la posesión de la pelota y llegando de manera puntual a la puerta leonesa, aunque sin peligro claro.

Marc Cardona fue uno de los más activos durante todo el partido | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El choque lo dominaba la 'Cultu' ante un Barça nervioso e impreciso. Diez minutos después del primer tanto, una carrera por banda derecha de Emiliano Buendía estuvo a punto de sentenciar el encuentro, pero Adrià Ortolá se mostró muy seguro en esta ocasión. Poco a poco, el Fútbol Club Barcelona fue cogiendo confianza, creyendo en sus posibilidades de marcar; los culés tuvieron las mejores jugadas trenzadas cerca del área visitante, aunque sin finalizarlas. En el minuto 25 de partido, una caída de Marc Cardona dentro del área levantó las protestas del Miniestadi, que entendió que había penalti en la acción, aunque el colegiado no apreció lo mismo.

El primer tanto de la Cultural Leonesa llegó a los cinco minutos de partido Cinco minutos más tarde, el Barcelona volvió a gozar de una oportunidad, pero el disparo de Carles Aleñá se marchó por encima de la portería de Jorge Palatsí. La Cultural Leonesa respondió con una nueva ocasión, que terminó atajando el meta culé. Los catalanes ganaron en intensidad y terminaron arrinconando a su rival, que intentó el segundo con jugadas a la contra. A cinco minutos del final, Antonio Martínez vio la roja (por doble amarilla), dejando así a su equipo con diez futbolistas. Los azulgrana terminaron dominando a su rival y contemporizando la posesión del esférico, el encuentro se marchó con el resultado de 0-1, favorable a la Cultural Leonesa.

Dominio aplastante culé sin recompensa

El guión de la primera mitad se repitió a la salida de los vestuarios, pero con el Barça más intenso que su rival. Los culés salieron a conseguir la posesión del esférico, plantando la línea defensiva en el centro del campo, por lo que todo el fútbol se concentraba en campo de la Cultural. En el minuto 52, Abel Ruiz tuvo un mano a mano contra Palatsi, que desvió con una gran parada. Después de la oportunidad del valenciano, los barceloneses se lanzaron al ataque, teniendo las mejores ocasiones del choque. Gerard López movió el banquillo, dando a entrada a Riqui Puig (por Christian Rivera) y a Ballou Tabla (por Abel Ruiz).

El partido terminó con el FC Barcelona volcado al ataque pero no pudo ser. El cuadro culé tendrá que afrontar los últimos siete partidos con la presión del descenso acechando El Barça se sentía superior, contra diez, a la vez que dominaba el encuentro. Los azulgrana se dedicaban a buscar con paciencia la ocasión que supusiera el empate. La Cultural sufría para sacar las ocasiones de su rival, pero poco más podía hacer en inferioridad numérica. Gerard López quitó a Jorge Cuenca para dar entrada a Carles Pérez, claro síntoma de que iba a por el empate, puesto que dejó una defensa de tres. Respondió el conjunto leonés con un disparo en el minuto 75, que estuvo a punto de sorprender a Adrià Ortolá. Minutos más tarde tuvo una muy clara el Barça, ganando la espalda a su rival, pero los culés se tuvieron que conformar con un córner. En ese mismo saque, Sergi Palencia chutó muy potente pero Palatsi salvó a su equipo con una mano prodigiosa.

Marc Cucurella lleva dos partidos demostrando un gran nivel | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Fútbol Club Barcelona comenzó la oleada de ocasiones, haciendo números para no solo empatar, sino ganar el partido. Minutos muy destacados los de Marc Cucurella, que está rindiendo a un gran nivel, por su banda no pasó el poco peligro que creó la 'Cultu'. Un disparo de Sergi Palencia en el 97 terminó en un nuevo despeje del guardameta leonés. El encuentro murió con el FC Barcelona atacando y su rival cerrado para intentar no recibir. Un disparo de Aleñá fue la ocasión con la que se cerró un partido en el que el cuadro azulgrana no pudo empatar. De esta manera, la Cultural Leonesa se queda a un punto de los barceloneses, que tendrán que afrontar los últimos siete encuentros con la presión del descenso acechando.