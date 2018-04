La Liga cada vez más cerca

El partido ha empezado con tres sorpresas en las filas del Barça. Ernesto Valverde ha dado descanso a Umtiti, Jordi Alba y Andrés Iniesta poniendo en su lugar a Vermaelen, Nélson Semedo y André Gomes en el once titular. Un partido que se presentabapara el Barça sin dificultad aparente, y así ha sido. El Barça ha tenido varias oportunidades de adelantarse en el marcador antes de que llegara el primer gol. Coutinho, Suárez y André Gomes han disparado a portería en los primeros minutos de encuentro aunque sin suficiente puntería. El Leganés ha intentado sobrevivir al partido, aprovechano los balones que conseguían llevar a campo del Barça. Sin embargo, se han visto en apuros siempre que el conjunto azulgrana se acercaba al área del portero Cuéllar. El hecho que el Barça haya jugado con las líneas adelantadas, ha hecho que el club visitante tuviera que retroceder las suyas, siéndoles más complicado batir la portería de ter Stegen.

El primer gol del partido ha sido de falta desde la frontal del área que ha ido ajustado a la mitad del palo izquierdo del portero del Leganés. Era la segunda falta que el astro argentino lanzaba, habiendo mandado la primera a la barrera rival. Leo Messi y los goles de falta, una historia interminable. El 10 del Barça ha sido también el goleador del segundo tanto del partido, esta vez por el lado derecho del guardameta del Leganés. Una jugada rápida dentro del área rival que la defensa no ha podido romper.

Los futbolistas dirigidos por Asier Garitano han tenido dos ocasiones en la primera mitad para intentar hacer daño al Barça: un remate de bolea que finalmente se ha ido a la gradería y un saque de córner en el que André Gomes se ha visto superado por Siovas. Con el pitido de de Burgos Bengoetxea que indicaba el final de la primera mitad, los de Ernesto Valverde no han echado de menos a los futbolistas que se han quedado fuera del once titular.

Con la llegada de la segunda parte ha llegado también el primer movimiento de ficha por parte de Asier Garitano: Beauvue ha sustituido a Amrabat. Esta incorporación ha significado la primera llegada del Leganés a portería de Marc-André ter Stegen con un remate de cabeza que ha terminado sin entrar hasta el fondo de la red. El primer cambio del Barça no ha llegado hasta el minuto 74 cuando Jordi Alba ha sustituido a Sergi Roberto, quien ha vuelto hoy a la posición de lateral, aunque esta vez en el lado izquierdo. El futbolista de Reus ha hecho un gran partido con pases complicados a pierna cuzada.

A los diez minutos de la segunda mitad, el Barça ha tenido una oportunidad clarísima para marcar el tercero: un balón medio muerto en el área del portero Cuéllar que Suárez no ha aprovechado pero que si lo ha hecho Gerard Piqué, aunque ha mandado el balón por encima del travesaño. Una ocasión que ha hecho temblar a los futbolistas del Leganés.

El Leganés ha tenido la mayoría de sus ocasiones a partir de remates de cabeza aunque el gol ha llegado después de un disparo cruzado de El Zhar hacia el palo derecho de ter Stegen, quien no ha podido evitar el tanto. Curiosa celebración del equipo ya que nueve de sus futbolistas volvieron rápidamente a su campo mientras que el goleador, El Zhar, se dirigió a celebrarlo con la afición que se encontraba en el Camp Nou, retrasando así el saque desde el medio por parte de los jugadores del Barça.

El Txingurri ha apostado una vez más por Andrés Iniesta como recambio para la segunda mitad, sustituyendo a Coutinho. El Camp Nou entero le ha recibido con una enorme ovación para intentar que el manchego prolongue un año má su carrera en Can Barça, decisión que debe tomar antes de este 30 de abril. El 8 del Barça ha hecho un trabajo excelente en lo que a ordenar el equipo se refiere. El Leganés no se ha vuelto a acerca a la portería defendida por ter Stegen. Sí lo ha hecho el Barça en la de Cuéllar varias veces antes de el 3-1 definitivo.

Leo Mess ha firmado otro hat trick esta noche frente al Leganés, sumando así el número 27 de su carrera. La tercer diana ha venido de una jugada por el lado derecho del campo que ha conseguido llegar hasta el fondo de la red después de una especie de vaselina. Este gol significaba el 3-1 final. En la acción posterior al gol, en un córner, el astro argentino se ha querido dirigir a su afición después de que esta gritara su nombre con el último gol.

Volvió la hora de Thomas Vermaelen y Denis Suárez

El defensa belga del FC Barcelona no jugaba con la elástica del equipo desde el 1 de marzo contra las Palmas a domicilio. En este mes, ha estado en el banquillo en cinco ocasiones mientras que, en dos, no fue convocado - una por decisión técnica y otra por lesión. Un partido contra el Leganés en el que ha estado discreto pero muy eficaz, eliminando las amenazas del rival. Usando la carta de Vermaelen, Valverde ha aprovechdo para dar descanso a Samuel Umtiti, quien lleva acumulados muchos minutos.

Denis Suárez, por su parte, ha salido a falta de dos minutos para el final del partido. El futbolista gallego del Barça no lleva una buena racha esta temporada, en la que ha estado muy ausente y, en algún tramo, parecía no entrar en los planes de Ernesto Valverde. Tras su lesión, acumula 20 minutos en los tres últimos partidos entre el Sevilla, la Roma y el Leganés. Ahora parece que Denis va levantando poco a poco la cabeza. En el partido de esta noche, ha salido a calentar en el minuto 58 y no ha saltado al terreno de juego hasta el 88, media hora de calentamiento junto a Paulinho, que hoy no ha tenido oportunidad de jugar, para tan solo jugar cinco minutos (los dos restantes más los tres de añadido).