Análisis del rival: FC Barcelona, el poder del imbatido

El CD Leganés afronta un gran reto en su visita al Camp Nou. El feudo blaugrana no ha sido testigo de una derrota de los suyos durante la presente temporada y el Leganés sueña con abrir los ojos a todos aquellos aficionados que saborean cada vez más el título liguero. Después de plantar cara a Sevilla y Valencia reflejando un gran juego sobre el verde, el próximo objetivo se encuentra en Barcelona.

En el vestuario pepinero anhelan poder retornar a Madrid con algún que otro punto en el bolsillo, pero no será una labor nada sencilla. Delante, el máximo aspirante a hacerse con la corona de la competición en una campaña que pueden culminar sin conocer la derrota. La primera parada hacía dicha hazaña, la cual tan solo ha ocurrido en dos ocasiones a lo largo de la historia en Primera División, se encuentra ante el Leganés. Garitano y sus muchachos preparan desde el primer día de la semana la fórmula para desactivar a los barceloneses de forma semejante a la que lo hizo el Sevilla.

Messi (26) y Suárez (22) en cabeza en el Pichichi de La Liga

Evitar las internadas letales de los laterales, anular por completo a los componentes de la medular, generar huecos entre la zaga y, entre todo ese mar de amenazas se halla un nombre, Leo Messi. El futbolista argentino es un quebradero de cabeza tanto para jugadores como para el técnico, que nada pueden hacer para encontrar la respuesta a cómo pararle. Tras la revolución en Sevilla, la defensa pepinera tiembla ante otra posible exhibición, y no hay método existente para frenarle cuando está en proceso de ebullición.

Por detrás de él se encuentran jugadores de la talla de Iniesta, Rakitic o Busquets. Este último se ha hecho con el timón del navío y su ausencia es uno de los aspectos más notables en el Barcelona. Encargado de ocupar los espacios de sus compañeros, de sacar el balón jugado y de abrir espacios entre líneas mediante pases son unas de las pocas características con las que cuenta el mediocentro internacional. Ante el Sevilla no estuvo presente y tampoco estará frente al Leganés, la suerte sonríe hacía los madrileños en este caso y podrán contrarrestar la gran grieta que deja en el centro del campo.

Por último, y no menos importante, el imponente Ter Stegen. Si por algo más se define este equipo es por la efectividad de su portero bajo palos. La potería se encuentra bajo candado, mientras que el Leganés parece no encontrar las llaves del gol. Matiz contraproducente el que afrontan los delanteros blanquiazules, faltos de efectividad en numerosas ocasiones, llegando a costar puntos en ciertos partidos. No obstante, lucharán contra viento y marea por convertirse en el primer equipo capaz de derrotar al Barcelona en su propia casa.