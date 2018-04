Once pepineros frente a la ensalada completa

Garitano no hará rotaciones, Valverde sí. El técnico del FC Barcelona que atesora una plantilla amplia se ve en la necesidad de hacer rotaciones debido a los muchos partidos que tendrá su equipo en el mes de abril. Se jugará la final de la Copa del Rey, además de prácticamente cerrar el campeonato liguero, y poder certificar su puesto en la final de Champions. En su contra, el CD Leganés solo tiene el objetivo de quedarse un año mas en Primera División. Para ello Garitano pondrá toda la carne en el asador y saldrá con todo para intentar rascar algún punto en el Camp Nou.

En la portería Cuéllar parece fijo. No es el momento de rotar en un escenario de tal calibre. La defensa apunta a que será de cuatro. Es cierto que Garitano en grandes citas ha apostado por cinco, con tres centrales y dos carrileros, pero no parece que sea esta la ocasión. Zaldua todo apunta a que no llegará, por lo tanto Tito será el lateral derecho. En el lateral izquierdo Diego Rico no estará por cinco amarillas, así que su puesto lo ocupará Raúl García. Los dos centrales los que todo aficionado 'pepinero' conoce: Bustinza y Siovas.

En el doble pivote todo hace indicar que jugarán Rubén Pérez y Gabriel, y mas adelantado Eraso. Por la banda derecha El Zhar parece fijo, y con la izquierda es donde llegan las dudas. Lo normal es que sea Amrabat, con Beauvue como jugador mas adelantado. Otra opción que también maneja Garitano es la de poner a Amrabat en punta de ataque y desplazar a la izquierda a Omar Ramos. Un aspecto también clave es que cuatro jugadores poseen cuatro cartulinas amarillas cada uno, y están a una de perderse un partido. es el caso de Beauvue, Gabriel, Eraso y Amrabat.