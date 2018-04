Messi acaba con el sueño de un combativo Leganés

Google Plus

Con el objetivo de igualar el récord de imbatibilidad de La Liga, en manos de la Real Sociedad desde 1980 y de afianzar aún más la Liga, el Barcelona recibía al Leganés con Messi, duda en un principio, en el once. Garitano no sorprendía ni con su planteamiento ni con la alineación, con Amrabat ya como fijo en el puesto de nueve, en detrimento de un Beauvue que no marca desde octubre. La línea de cinco atrás era cosa de un solo partido, el del Valencia, y el técnico vasco colocaba a sus cuatro hombres habituales atrás.

El dominio del balón por parte del Barcelona en los primeros minutos era contrarrestado con intentos de contra del Leganés. Coutinho tuvo la primera del encuentro en un disparo que atajó Cuéllar a córner. Poco después, Luis Suárez por partida doble, en una segunda ocasión clarísima y con un paradón del guardameta pepinero, volvía a avisar al conjunto de Garitano, que no podía descuidarse ni un momento ante el potencial ofensivo del Barcelona.

Una falta despierta a Messi

El Leganés seguía aguantando al líder hasta que Siovas le dio al Barcelona lo que necesitaba. Falta al borde del área, que, para Messi, es prácticamente un penalti. El argentino superó la barrera y puso el balón lejos del alcance de Cuéllar. Este tanto inicial desató al Barcelona y a su estrella.

Solo cuatro minutos más tardó Leo en hacer el segundo. Pase preciso de Coutinho al espacio, para que recibiera el 10, que superando en el cuerpo a cuerpo a Raúl García, alojaba el cuero en el fondo de la portería. Con dos tantos de ventaja, la distancia parecía insalvable, teniendo en cuenta las dificultades del Leganés para remontar debido a su déficit de gol.

Solo Amrabat plantaba cara a la defensa culé con su buen juego de espaldas, insuficiente para crear peligro y ocasiones. Poco del Leganés en una primera parte que llegaba a su fin con una llegada de Zaldua, que cerca estaba de acabar con un tiro de Eraso, bloqueado por Piqué. Con Messi le bastaba al Barcelona para llevarse el partido al descanso frente a un inofensivo Leganés.

Reacción del Leganés en la segunda mitad

La segunda parte comenzaba con una sustitución en la delantera pepinera. Amrabat dejaba su hueco en el campo a Beauvue. En su cabeza estuvo la primera ocasión clara para el Leganés en el partido, con un remate desde el punto de penalti que se marchaba alto, muy cerca del larguero. El francés era el protagonista en los primeros minutos tras la reanudación, creando problemas a la defensa blaugrana. La falta de precisión en los pases del Leganés le impedían sacar más partido a un buen comienzo en el inicio de la segunda mitad.

Minutos sin intensidad por parte de los dos equipos que acabaron con una llegada al área del Leganés, en la que El Zhar, con un disparo raso que tocaba en Sergi Roberto, acortaba distancias y ponía la emoción en el marcador, con veinte minutos aún por delante.

A partir del gol, ambos conjuntos se soltaron. El Leganés para irse definitivamente a por el empate, con la entrada de Guerrero por Rubén Pérez, y con el Barcelona a la contra tratando de finiquitar el partido y no recibir sustos.

Messi anota el 3-1 ante la salida de Cuéllar. Foto: La Liga

Y, de nuevo, apareció el de siempre. A falta de cuatro minutos para el final, Messi hacia su particular hat trick para sentenciar. Dos detalles de calidad de El Zhar y Omar Ramos, que estuvieron cerca de acabar con gol pepinero, cerraron un partido.

Una mala primera parte, y un inspirado Messi, condenaron al Leganés, que realizó una gran segunda mitad, en la que estuvo cerca de empatar. El Barcelona iguala el récord de imbatibilidad de la Liga, con 38 encuentros seguidos sin perder.