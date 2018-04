Paco López "El partido ante Las Palmas es tan importante como los del Getafe, Eibar y Girona"

Google Plus

Paco López, delante de las preguntas que le formularon sobre el partido contra Las Palmas, daba mucha relevancia al encuentro que se disputaría el domingo contra el que es su máximo rival por la permanencia. “El partido es tan importante como lo fueron los del Getafe, Eibar y Girona.”

“Nos lo tomamos con la misma importancia. No es un partido más. Eso no le sorprende a nadie. Es un partido muy importante ante un rival que se juega lo mismo que nosotros. En nuestra situación cada partido son tres puntos muy importantes”. Sin embargo no quiso entrar a calificar el encuentro de forma más dramática, en ese sentido su reflexión es mucho más conservadora. “Ganar sería un paso importante para conseguir el objetivo marcado, pero quedarían 21 puntos todavía. Y son muchos puntos”.

El entrenador le presta mucha atención al día a día de los jugadores y en la complicidad que muestran entre ellos a la hora de entrenar y preparar los partidos. “Dependemos de nosotros y del trabajo que realizamos. Le damos mucha importancia al trabajo diario. Ese es el camino a seguir para conseguir el objetivo”. Paco López destacó las grandes virtudes de su rival el domingo.

“Es un equipo con muchas virtudes. Es un equipo que juega bien. Trata bien el balón y genera muchas ocasiones de gol. Tiene jugadores como Halilovic capaces de desbordar”. Se trata de un partido que el técnico espera muy vertiginoso y muy ofensivo, por la forma de jugar de los equipos de Paco Jémez. “Los equipos de Jemez se caracterizan por ser muy atrevidos. No espero menos. Buscará la portería contraria porque va a querer ganar el partido como nosotros”.

Paco López también aprovechó la rueda de prensa para agradecer la respuesta del Ciutat de Valencia frente a la mejora de los resultados del equipo. “Quiero darles las gracias a la afición por el recibimiento que nos va a hacer. Su apoyo es un plus y un estímulo”.