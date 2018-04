Previa Gimnàstic de Tarragona - Real Valladolid: prolongar la alegría

Google Plus

Hay gestas que no se olvidan. En 2006 el Nàstic hizo historia y subió a la máxima categoría del futbol español. Esta hazaña ha cogido más valor con el paso del tiempo, ya que lo más cerca que han estado de repetirlo fue hace dos temporadas con Vicente Moreno al mando. Los integrantes de ese equipo son parte de la efeméride más importante del club en este siglo. Uno de ellos volverá este domingo a Tarragona como entrenador de otro conjunto, Luis César Sampedro.

Los tarraconenses reciben a las doce horas al Real Valladolid de su exentrenador en el Nou Estadi. El Nàstic, pese a no sumar muchos puntos en casa, vienen con el impulso de su última victoria como local ante el Lugo. Los pucelanos, que están a un punto de los playoffs, no tienen buenos números como visitantes y solo han ganado dos veces.

El árbitro será Arcediano Monescillo Dámaso, del colegio castellano-manchego. El trencilla ha arbitrado 17 partidos esta temporada en la categoría de plata, 10 de los cuales han terminado en victoria local, cinco en empate y dos en triunfo visitante. En los encuentros pitados esta temporada ha sacado un total de 89 tarjetas amarillas, 36 para el equipo de casa y 53 para el de fuera. Durante la presente campaña ha arbitrado un partido del Real Valladolid ante el Lugo (2-2) y ninguno del Nàstic. Para encontrar el último choque de los tarraconenses bajo la supervisión del colegiado manchego tenemos que ir hasta la derrota contra el Oviedo (1-0) del año pasado.

A por la segunda victoria seguida

El Nàstic lleva toda la temporada sin encontrar la manera de jugar en su propio feudo. Ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el club ha sabido tocar la tecla necesaria para hacer del Nou Estadi un fortín. Los catalanes ganaron la pasado jornada contra el Lugo después de su última en el mes de diciembre. Además, lo hicieron con un contundente 3-0, que animará a los aficionados a venir al campo en los partidos clave que tienen por delante. El resultado se sumó a la derrota de la Cultural, dejando al Nàstic a seis puntos del descenso con el partido contra los leoneses aun por jugar.

Jugar fuera de casa, un infierno

Los albivioletas están a solo un punto de las plazas de playoffs y con Jaime Mata a la cabeza se creen con posibilidades de entrar en las preciadas plazas. El delantero pucelano es el pichichi de la categoría con 26 goles y todas las oportunidades de volver a primera pasan por su puntería de cara a puerta. Los partidos fuera de casa junto a su poca efectividad defensiva representan los mayores puntos débiles de los blanquivioletas. La escuadra entrenada por Luis César es el equipo más goleado después de los cuatro conjuntos en puestos de descenso. La otra flaqueza, los partidos como visitante, es su mayor problema. Aunque el Real Valladolid está en una situación de privilegio en la tabla, podría ser mucho mejor si aprovecharan los encuentros lejos del José Zorrilla. Solamente han ganado ante el Barça B (0-1) y el Sevilla Atlético (1-2).

Antecedentes del Nàstic – Real Valladolid

El conjunto grana guarda buen recuerdo del último duelo ante el Valladolid. El mejor visitante de la categoría hizo le endosó un 0-3 a los pucelanos en el José Zorrilla. Aunque su último encuentro fue positivo para los tarraconenses, desde el 2011 el Nàstic no consigue llevarse los tres puntos como local contra los vallisoletanos. De los últimos cinco partidos en el Nou Estadi, el Real Valladolid obtuvo el triunfo en tres ocasiones (0-3, 1-2, 1-3), los catalanes en una (1-0) y otra terminó en empate (1-1).

Las ausencias grana

Los nastiquers contarán con dos bajas por lesión aseguradas, las de Julio Pleguezuelo y Djetei. Nano Rivas sigue sin recuperar efectivos en la línea defensiva y no podrá hacer muchas rotaciones respecto al partido anterior. Javi Márquez y Fali podrían sumarse al apartado de lesionados, pero el técnico grana no ha querido descartarlos. Otro que no podrá contar para el entrenador manchego es Tete Morente, que está sancionado.