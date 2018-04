Real Madrid- Atlético de Madrid, un derbi de contrastes

Google Plus

¡Que ruede la pelota!, este domingo tendrá lugar en el Santiago Bernabéu uno de los encuentros futbolísticos más esperados por todos los amantes del deporte: El derbi de la capital Real Madrid- Atlético de Madrid. Éste ya ha vivido 161 capítulos de intensa rivalidad en La Liga, con un balance a favor del equipo blanco, el cual ha quedado vencedor en 86 ocasiones por las 36 de los rojiblancos.

El Atlético de Madrid encadena cuatro visitas consecutivas en La Liga al Bernabéu sin salir derrotado (0-1 en 2013/14, 1-2 en 2014/15 y 0-1 en 2015/16) y un empate a un gol la pasada temporada. Aun así su último precedente en ese estadio fue en las semifinales de Champions League hace un año, donde perdió por 3-0.

El Real Madrid gana y da espectáculo

En la primera vuelta de Liga, los madridistas sumaban un registro donde se unían las más que notables muestras de desestabilidad y cansancio en partidos en teoría a favor para los de Zidane. Tras el inicio del año y por consiguiente de la segunda parte de la temporada, los blancos han conseguido encajar a día de hoy la sorprendente cifra de 44 dianas. Cristiano Ronaldo con 18, ha sido el máximo goleador del equipo en esta fase de la campaña, el luso es el mayor ejemplo del cambio radical que ha dado el conjunto merengue. Desde que él está en un estado de forma arrollador, el equipo lo ha notado y aún más la afición la cual este domingo lo espera para homenajearle tras haber anotado de chilena uno de los goles más bellos en su carrera el pasado martes en Turín, contra la Juventus.

Cristiano Ronaldo celebrando un tanto // Foto. Vavel (@danieto)

El Santiago Bernabéu se ha convertido en sinónimo de espectáculo, así lo reflejan las estadísticas, que confirman al Real Madrid como el equipo de la Liga más goleador en su estadio, marcando 44 tantos en los 15 partidos que han disputado en casa, haciendo como promedio casi tres goles por encuentro. Los de Zidane encabezan la lista por delante del Barcelona (40 goles), Real Sociedad (33 goles), Valencia (32 goles) y Real Betis (28).

Contrastes en la defensa

Derbi de contrastes en el que hay que fijarse sobre todo en la defensa de los blancos, el punto menos fuerte esta temporada en el conjunto de Zidane. El equipo ha anotado un total de 33 goles en contra, a esta situación hay que añadirle la lesión de Nacho Fernández, defensa central del equipo blanco que esta temporada no ha cesado de dar muestras de su calidad defensiva en el terreno de juego y que estará un mes de baja tras sufrir una lesión muscular la pasada semana contra la UD Las Palmas.

El Atlético de Madrid en cambio posee la defensa que menos goles ha encajado esta temporada en liga (14 tantos). El fortín del Cholo Simeone es difícil de derribar, no hay en Europa equipo que presente mejores números defensivos que el Atlético. Quien más se le acerca es el Barcelona, que ha encajado 15 goles. Los rojiblancos están firmando su mejor temporada a nivel defensivo. Lo más cerca que han estado de los registros actuales fue en la campaña 1990-91 en la que a estas alturas habían encajado 10 tantos, cuatro menos que ahora.

Pero el récord de los rojiblancos va incluso más allá. Y no es sólo individual, sino también a nivel global. En la historia de la Liga sólo un equipo, el Deportivo de la Coruña en la temporada 1993-94, había llegado a la jornada 23 con nueve tantos en contra. Buena parte de la culpa de este excelente rendimiento defensivo la tiene Oblak. No hay partido en el que el meta colchonero no aparezca para sacar una mano y desbaratar una ocasión del rival.

Juanfran disputando un balón con Benzema // Foto: Real Madrid

"Lo que mejor hacemos es defender". Palabra de Giménez hace unos meses donde reconoció el punto fuerte del Atlético. "Y no sólo los centrales y los laterales. Ver a Griezmann bajar en el minuto 88, tirarse para barrer el balón y después correr 50 metros hacia adelante emociona. Eso habla muy bien del equipo", continuó el central rojiblanco valorando la labor impuesta por Simeone de defender, donde incluso la delantera tiene ese papel hasta el final.

Conclusiones

Los dos conjuntos llegan en pleno estado de forma. Real y Atlético superaron sus compromisos europeos de entre semana. Unos ganaron a la Juve en Champions por 0-3 y otros, al Sporting por 2-0. Zidane y Simeone saben que el derbi es algo más que 90 minutos de juego. Por eso, y aunque sea intrascendente, sentenciaron sus eliminatorias rápidamente.

La temporada del Real Madrid ha sido de subidas y bajadas, pero todo eso ya es historia y, aunque el gran objetivo de la campaña en la casa blanca es llevarse la decimotercera Champions League, los blancos continúan en el empeño de arreglar la competición doméstica y, al menos, quedar como subcampeones. En la Castellana saben que no será nada fácil, ya que delante está el Atlético del Cholo Simeone, con una diferencia de tres puntos, que no va a dejar escapar tan fácilmente.