Primera convocatoria para Lukas Rotpuller

La lista de convocados ha salido esta mañana, en la que aparece por primera vez el central Lukas Rotpuller, debido a la baja de Kiko Olivas por su expulsión ante el Reus, en la pasada jornada. Además de Olivas, no viajan a tierras catalanas Deivid y Cotán debido a sus respectivas lesiones, y Chris Ramos por decisión técnica.



Los blanquivioletas se han ejercitado, a las 10:00 horas a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla donde las únicas ausencias han sido las de Deivid y Cotán.



Al finalizar el entreno, la expedición blanquivioleta ha puesto rumbo a la ciudad catalana, para buscar tres puntos claves en esta jornada dado los encuentros entre rivales directos por los playoff y el pinchazo del Cádiz frente al Almería, en el encuentro del viernes.



El técnico del conjunto vallisoletano tendrá que alinear una defensa inédita, ya que no se podrá contar con Deivid ni Olivas. El hueco se debate entre Moyano, Luismi, quien no le es extraña estar en una posición más retrasada, o puede llegar la hora del debut del austriaco Rotpuller, quien ha entrado en su primera convocatoria desde su fichaje el pasado mes de febrero.

Otra de las novedades en el convocatoria ha sido la llamada del saudí Nooh Al-Mousa. Es la segunda vez que entra en la convocatoria, la primera el pasado 18 de marzo frente al Almería pero no fue incluido en los 18 jugadores que formaban el equipo titular y el banquillo.

El partido contra el Nástic va a ser clave para ver si los albivioletas están listos de cara a este tramo final, y a unos posibles playoffs de ascenso. Si el Valladolid logra la victoria, acabaría la jornada en los puestos de promoción, por primera vez desde la jornada diez, o sea, desde el mes de octubre.